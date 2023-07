Patrizia Rossetti si toglie finalmente il sassolino dalla scarpa sulla D’Urso: è un vomito di parole

Patrizia Rossetti è un fiume in piena, finalmente si toglie qualche sassolino dalla scarpa e non si ferma più. È un vomito di parole, questo affronto non dovevano proprio farglielo, la conduttrice non ci sta a rimanere zitta.

La conduttrice televisiva, radiofonica, nonché attrice televisiva e teatrale, Patrizia Rossetti, classe 1959, ha esordito in televisione negli anni ’80. Molti la ricordano solo ed esclusivamente per le sue televendite, ma in realtà il personaggio famoso, ha fatto molto di più per la televisione. Per questo siamo sicuri che il suo sfogo abbia fatto tremare in molti, perché di cose lei ne avrà viste sicuramente tante nel corso della sua carriera.

Patrizia Rossetti senza filtri, dice quello che pensa

Per i più giovani, il nome di Patrizia Rossetti, lo assoceranno sicuramente solo ed esclusivamente al Grande Fratello Vip, nel quale è stata concorrente nell’ultima edizione. Esatto, proprio l’edizione dello scandalo e del caos, quella dove abbiamo sentito spesso parlare del “caso Bellavia”, delle litigate più sfrenate, della nascita della coppia (ormai scoppiata) dei Donnalisi e così via.

Se vogliamo, per colpa o meno di questa edizione del GF, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di attuare tutta una serie di regole molto severe e rigide che avranno sicuramente un grosso impatto sul reality Mediaset più spiato di sempre. Ad ogni modo, la Rossetti l’abbiamo vista proprio lì, accanto a volti noti come Pamela Prati, Wilma Goich, Cristina Quaranta e così via. Sicuramente Patrizia Rossetti avrebbe tenuto “banco” a tutti, ma purtroppo a causa di problemi personali, la conduttrice si dovette ritirare “dal gioco”, agli inizi del 2023.

Tutti siamo utili ma nessuno è indispensabile

Patrizia Rossetti si toglie finalmente quel sassolino che ha avuto per anni nella scarpa, è un vomito di parole, non si ferma più durante il suo sfogo. In pratica, la conduttrice ha deciso di dire la sua sul modo in cui, Barbara D'Urso è stata licenziata da Mediaset. Patrizia ha riferito di aver già visto questo scenario, quando al posto di Carmelita c'era Emanuela Folliero.

Durante una diretta con Elenoire Ferruzzi, l’ex gieffina ha così dichiarato: “Ho un mio pensiero perché ovviamente sono colpita nel mio lavoro. Anche perché stiamo parlando di conduttrici molto valide. Quindi è vero che nella vita nessuno di noi è indispensabile…Questo è successo anche a me e a Emanuela Folliero e anche a tante altre persone. Non c’è garbo, diciamo che non c’è molta educazione. Dopo che uno ha fatto tantissime cose, che poi possono piacere o meno, non si può piacere a tutti. Però la professionalità non si discute…”.