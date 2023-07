Alberto Matano, volto completamente stravolto: “Così ti imbruttisci” | Come si è conciato

Alberto Matano ha il volto completamente stravolto e i follower lo attaccano, per loro infatti è brutto. Cosa gli è successo? Nessuno capisce come mai il noto conduttore Rai si sia ridotto proprio così.

Ha il volto completamente stravolto il noto conduttore Rai, Alberto Matano, il quale fa preoccupare i suoi seguaci, cosa gli è successo? Va anche da dire che molti lo criticano, sottolineando il fatto che in questa versione per loro, è molto brutto, sta malissimo e glielo fanno notare.

Il conduttore Rai ha sempre fatto parlare molto di sé stesso, però questa volta per alcuni ha sbagliato tutto. Nessuno capisce come abbia potuto ridursi così. Matano è passato dalla felicità per il suo rinnovo di contratto (cosa non scontata ultimamente) a quei pesanti attacchi. Ma cosa sarà successo per portarlo a ridursi così?

Alberto Matano non piace più al suo pubblico

Il conduttore della Rai, Alberto Matano, come saprete è stato confermato anche nel palinsesto della prossima stagione televisiva de, La vita in diretta. La novità eclatante però, sarà quella che la Rai vuole sfidare in modo diretto, la sua arci nemica, Mediaset. Infatti, Matano avrà a che fare, in settimana con Myrta Merlino, in veste di nuova conduttrice di Pomeriggio 5, mentre il sabato (grande novità di questa edizione) con la regina di Verissimo, Silvia Toffanin.

In pratica i tre si sfideranno a colpi di share e come recitava il mito di Highlander: “alla fine ne resterà uno solo”. Sarà una sfida epocale, stesso orario, argomenti simili, che dire ci sarà da divertirsi.

Sarà lui il nuovo volto della birra?

Alberto Matano si è presentato ai suoi fan con un volto completamente stravolto. In assenza del rasoio elettrico ha deciso di tenersi soltanto “il baffo”, come quello del boss della birra Moretti. Ovviamente questa sua nuova scelta di look ha creato il panico tra gli utenti social, in quanto l’hanno criticato aspramente. Tra i tanti commenti troviamo: “Sei bello e non ti imbruttire”, e ancora: “Compra un nuovo rasoio ed elimina subito il baffo”.

Da quello che si può capire, questa nuova scelta di immagine adottata da Alberto Matano è stata bocciata totalmente dal suo pubblico, il quale ormai è affezionata al volto di sempre. Dopotutto, come dare torto agli spettatori? Dopo così tante modifiche che dovranno digerire, anche questa proprio, non se la meritavano. Cosa deciderà secondo voi Matano? Farà di testa sua o ascolterà il suo pubblico?