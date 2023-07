Michelle Hunziker e la storia con l’uomo più vecchio di lei di 26 anni: lo scandaloso gossip

Michelle Hunziker, nel passato della meravigliosa showgirl svizzera un uomo più grande di lei di più di 20 anni. No, non si tratta di Eros.

Oggi è una vera e propria star del Piccolo Schermo Michelle Hunziker. Showgirl amatissima dagli italiani di ogni età, ha ampiamente dimostrato, nel corso della sua carriera, di possedere un talento fuori dal comune. Lo ha fatto non solo conducendo o co-conducendo svariati programmi, ma anche calcando i teatri di tutta Italia.

Il suo one woman show Michelle Impossibile è stato un’autentico successo, sia per quanto concerne la prima che nella seconda stagione. Di recente l’abbiamo ammirata a Striscia La Notizia in compagnia di Gerry Scotti. I due hanno anche regalato immense ed esilaranti gag sui Social ai propri fan, i cui video sono diventati in men che non si dica virali.

La Hunziker non è solo un’immensa professionista, ma anche un personaggio a tuttotondo molto chiacchierato per la sua vita privata, che mai riesce tale a restare. Del resto la sua vita sentimentale è sempre stata burrascosa, sin da quando era una ragazzina. Oggi ha già ben due matrimoni finti alle spalle. In ogni caso è riuscita a restare in buoni rapporti con i suoi due ex mariti.

Michelle Hunziker e la storia con un uomo più vecchio

Il primo è Eros Ramazzotti, autentica star della musica italiana e impegnatissimo spesso anche all’estero. Con lui ha messo al mondo Aurora, che da un paio di mesi li ha resi nonni, mettendo al mondo il piccolo Cesare. Nel 2022 ha visto concludersi il suo secondo matrimonio, quello con l’imprenditore bergamasco Tomaso Trussardi. Con lui ha messo al mondo Sole e Celeste.

Si era mormorato per loro di un ritorno di fiamma, che però non c’è mai stato. Nella tarda primavera ed estate 2022 ci ha fatto sognare con la sua passionale liason con il sensuale medico Giovanni Angiolini. A settembre però, una volta tornati a casa, la storia era finita. Adesso Michelle vuole concentrarsi maggiormente sul suo ruolo di mamma e di nonna e sul lavoro. Ora emerge dal suo passato il racconto di una sua storia d’amore con un uomo ben più grande di lei, quando era ancora minorenne.

Con Marco Predolin finì “per colpa” di Eros

Si tratta di Marco Predolin, con il quale lei avrebbe avuto un’intensa liason soltanto da diciassettenne. Allora era diventata la testimonial ufficiale di una linea di intimo, mentre lui, che aveva 43, era all’apice del successo. Il motivo dell’addio non è la differenza di età ma a quanto pare l’arrivo all’interno della vita della donna di un altro uomo, che le ha rubato letteralmente il cuore.

Stiamo parlando di Eros, che è ben presto diventato suo marito, nonché padre di Aurora. In ogni caso la showgirl svizzera non parla volentieri di quella passata relazione e tende sempre a guardare avanti e non perdere mai il suo radioso sorriso. Ora si sta godendo a pieni polmoni la sua prima estate da nonna e ricaricando le pile in attesa di una nuova stagione TV, che la vedrà di nuovo grande protagonista.