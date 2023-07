“E’ tornato il sorriso alla Chillemi”: Francesca finalmente felice insieme a lui

Francesca Chillemi ha ritrovato finalmente il suo luminoso sorriso. I fan al settimo cielo per lei.

Ne ha fatta certamente di strada la bellissima Francesca Chillemi, quando ancora giovanissima, diciamo pure poco più che maggiorenne, si è fatta conoscere ad ampio raggio per la sua bellezza, partecipando e vincendo Miss Italia. Nonostante siano passati diversi anni da allora, lei non è affatto cambiata.

Diciamo che ciò che può essere talvolta diverso è il modo in cui ama portare i suoi capelli. Ovvero talvolta non perfettamente lisci ma leggermente mossi e ondulati. Ben presto la Miss ha dimostrato non solo di possedere tanto fascino e una fisicità spettacolare, ma anche un’autentico talento come grande artista.

Ha studiato seriamente sia dizione che recitazione e dopo aver partecipato ad alcune fiction in piccoli ruoli e camei, ne è diventata la regina indiscussa sia per le Reti Rai che Mediaset. Tuttavia lei non è solo vincente dal punto di vista professionale, ma lo è anche in quello privato e sentimentale. Difatti da diversi anni l’attrice è legata all’imprenditore Stefano Rosso.

Francesca Chillemi ha ritrovato il sorriso

Con lui ha messo al mondo Rania. In passato si era anche sussurrato di una forte crisi di coppia, che se però c’era stata, ora pare essere letteralmente scomparsa. Certamente lei è una donna molto impegnata e che trascorre molto tempo lontana da casa e soprattutto sul set. Ergo, deve essere molto abile a riuscire a giostrarsi con una certa disinvoltura tra i suoi impegni di attrice, di compagna e di mamma.

Inoltre è ancora molto richiesta come modella e testimonial per svariati marchi e numerose realtà. Sui Social è parecchio attiva, ma qui ama condividere momenti per lo più legati alla sua sfera lavorativa, con pose da diva, ma anche con qualche scatto rubato da vari backstage. Ora Francesca ha ritrovato il sorriso. Tanta è la gioia nel cuore e le luce nei suoi occhi. C’entra in tutto ciò l’affascinate Can Yaman.

È tornata insieme a Can

No, nessuna storia d’amore tra di loro, come si era sussurrato lo scorso anno. In particolare la voce era iniziata a circolare quando i due si erano presentati elegantissimi al prestigioso Festival del Cinema di Venezia per presentare in anteprima la prima stagione di Viola Come Il Mare, trasmessa successivamente in prime time su Canale5. I diretti interessati hanno poi prontamente smentito tutto quanto.

Sono solo grandissimi amici e si stimano a vicenda. Adesso sono nuovamente tornati insieme sul set per registrare i nuovi episodi della seconda stagione della fiction. Un video sui Social li ritrae felicissimi in un momento di break dalle registrazioni. “È tornato il sorriso alla Chillemi!“, scrive un utente, non potendo non notare il loro affiatamento, che tuttavia è solo professionale.