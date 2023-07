Fabio Fulco, spuntano le immagini inedite delle nozze: tutti incantati dall’abito di lei

Fabio Fulco si è sposato, spuntano finalmente le immagini inedite delle sue nozze. Sono rimasti tutti incantati dall’abito di lei, sono una bellissima coppia e finalmente hanno potuto coronare il loro sogno.

Spuntano le immagini inedite e tanto attese delle nozze di Fabio Fulco e Veronica Papa. I fan sono rimasti tutti incantanti dall’abito di lei, ha scelto veramente un vestito meraviglioso. I due finalmente sono riusciti a farsi quella promessa, che si spera possa essere eterna, a coronamento del loro sogno d’amore.

Dopo cinque anni di fidanzamento, l’attore Fabio Fulco ha detto sì alla compagna, Veronica Papa, mamma di sua figlia Agnes. Nonostante i due stiano insieme da molto tempo, alcuni follower sono ancora radicati al passato con la memoria, preferendo così la sua ex fidanzata, Cristina Chiabotto.

Fabio Fulco e quegli scatti delle nozze che fanno impazzire i social

Prima di proseguire con il discorso cardine del nostro articolo, vogliamo svelarvi quale sarà il prossimo passo dei due piccioncini: “Dopo le nozze si allarga la famiglia. Non vediamo l’ora di dare a nostra figlia un fratellino o una sorellina. Ci dobbiamo muovere. Non andremo in viaggio di nozze perché sto lavorando, ma per concepire un figlio non serve…”.

Per il momento Fabio Fulco e Veronica Papa non andranno in viaggio di nozze, in quanto lui è alle prese con la registrazione della fiction di Don Matteo. L’attore tra l’altro ringrazia molto la produzione della fiction Rai, la quale gli ha permesso di far coincidere gli impegni lavorativi con quelli inerenti al suo grande giorno: “Ringrazio la produzione per essermi venuta incontro aiutandomi con le date. Il set era l’unico momento di stacco dalla tensione emotiva”.

Lui avrebbe voluto sposarla altrove

Il 14 luglio, Fabio Fulco e Veronica Papa sono finalmente convolati a nozze. Dopo tanta attesa, spuntano le foto inedite del grande giorno e dopo una prima occhiata, sono rimasti tutti incantati dal vestito di lei, la quale ha dimostrato di avere ottimo gusto nella scelta dell’abito.

Finalmente dopo tanto, i due sono riusciti a sposarsi, anche se Fulco avrebbe voluto sposarla altrove: “Fosse stato per me, l’avrei sposata su un’isola, in un luogo segreto e lontano da tutti e solo con Agnes presente. Però ho accontentato la famiglia di mia moglie, soprattutto suo padre quando mi ha detto “Lei è la nostra unica figlia, rispettiamo le tradizioni…”.

L’unica cosa che stona un po’ in tutto questo, sono stati quei commenti cattivi sulla pagina social dell’attore, verso sua moglie. I follower continuano a preferire la Chiabotto alla Papa e senza giri di parole lo fanno presente, in un contesto sicuramente non appropriato.