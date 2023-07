Alfonso Signorini prepara il succulento contratto: “Non è ancora ufficiale ma…”

Alfonso Signorini è al settimo cielo. Il contratto decisamente importante e succulento è praticamente pronto. Manca l’ufficialità ma a quanto pare a breve potrebbe essere data. I fan in delirio.

Si sta godendo al massimo la sua estate 2023, decisamente molto calda e afosa, il bravo e accorto Alfonso Signorini. Dopo aver concluso la sua condizione della settima e super chiacchierata edizione del GF Vip si è occupato nuovamente di Teatro che un altro suo grande amore e in particolare lo è l’Opera.

Ovviamente non ha mai e poi mai dimenticato, metaforicamente parlando, in un angolo polveroso, la sua professione di giornalista, che va sempre a gonfie vele a pari passo con quella di brillante conduttore televisivo. I suoi fan possono dormire sonni tranquilli e sereni dal momento che a partire da settembre lo rivedranno in TV.

Difatti Alfonso sarà nuovamente al timone del Grande Fratello. Si chiamerà solo così. D’ora in poi infatti non leggeremo più accanto al nome del padre di tutti i reality le diciture, o meglio le piccole aggiunte, di Vip o Nip, che non piacciano affatto a Pier Silvio Berlusconi. Tra l’altro l’AD delle Reti Mediaset ha richiesto a Signorini di scovargli sia concorrenti famosi che non.

Alfonso Signorini al lavoro sul casting

Sta di fatto che poi gli ha pure imposto un sonoro veto, del quale si sta discutendo moltissimo sui Social. Si tratta di quello di non inserire assolutamente tra i gieffini influencer e OnlyFans. La ricerca sta proseguendo e i telespettatori non vedono l’ora di saperne qualcosa di più. Del resto non manca molto a settembre, quando si aprirà nuovamente la Casa Più Spiata d’Italia.

Se lo scorso anno, proprio in questo periodo, già praticamente si sapeva per certo che avrebbero partecipato al reality Antonino Spinalbese ed Elenoire Ferruzzi, ora come ora di certezze assolute non se ne hanno, salvo una. O meglio, potrebbe diventare tale nelle prossime ora. Vi anticipiamo che ancora una volta Signorini avrebbe puntato su un ex tronista.

Succulento contratto pronto per Claudio Sona

E così dopo Daniele Dal Moro e Luca Salatino, ecco che potrebbe diventare un nuovo gieffino il bellissimo Claudio Sona. La potentissima e indiscrezione l’ha donata generosamente ai suoi fan sui Social il sempre accorto Amedeo Venza. “Per quanto riguarda il concorrente del GF Vip, che è un famoso ex tronista, adesso vi dico di chi si tratta. Lui è Claudio Sona“. Così ha esordito l’influencer.

Poco dopo ha aggiunto: “Non è ufficialmente un concorrente del GF Vip, ma ci sono tutti i presupposti per vederlo per la prima volta all’interno della casa del GF Vip. Finalmente volti freschi e puliti”. Il diretto interessato non ha commentato nulla al riguardo, ma già lo scorso anno aveva fatto chiaramente intendere di essere non solo interessato, ma pure pronto ad affrontare questa sfida lavorativa.