Nicole Santinelli punta il dito contro Maria De Filippi: “Ecco cosa faceva con Carlo Alberto”

A distanza di settimane dalla scelta, Nicole Santinelli è tornata a parlare sulla sua esperienza nello studio di Uomini e Donne. Ecco cosa ha detto su Carlo Alberto Mancini e Maria De Filippi.

Nicole Santinelli si è fatta conoscere dal pubblico di Uomini e Donne in qualità di tronista e da subito ha dato del filo da torcere ad alcuni partecipanti, come la dama Roberta Di Padua. Le due donne si sono scontrate in varie occasioni da quando Roberta ha esternato il suo interesse per il corteggiatore Andrea Foriglio. In una puntata la situazione è degenerata al punto tale da menzionare gli avvocati.

Il tutto si è scatenato nel momento in cui Nicole ha chiesto alla conduttrice di presentare all’altra persone impegnate sentimentalmente perché suscitano in lei sicuramente più interesse. La diretta interessata è intervenuta alzandosi dalla sedia, ma per fortuna non si è sfiorata la rissa. Dopo quell’episodio le due hanno deciso di ignorarsi a vicenda fino all’ultima registrazione.

A grande sorpresa Nicole ha scelto Carlo Alberto mettendo da parte Andrea. Sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo dove lui le ha nuovamente dichiarato il suo amore. Poi all’improvviso sui social l’ex corteggiatore tra le lacrime ha detto di essere stata lasciato. Nel frattempo Nicole ha lasciato intendere di voler tornare indietro con Andrea, ma quest’ultimo ha chiaramente affermato di non essere la ruota di scorta di nessuno.

Roberta poi si è tolta un sassolino dalla scarpa dicendo ai follower di averci visto chiaro dal principio sulla ragazza che non ha replicato. Adesso, invece, è tornata a parlare del suo percorso a UeD e non ha potuto non esprimersi sulla De Filippi.

Nicole Santinelli contro la conduttrice

Nicole ha intrapreso il suo percorso con Luca Daffrè e una parte di esso con Lavinia Mauro e Federico Nicotera. Luca si è lasciato dopo 8 ore dalla scelta, Lavinia è felice accanto ad Alessio Cervino mentre l’altro ha da poco messo la parola fine alla relazione con Carola Carpanelli.

Di recente Nicole si è lasciata andare su ciò che è accaduto con Carlo Alberto una volta spente le telecamere. Ha, in un certo senso, criticato l’operato della De Filippi. Ecco cosa ha riferito durante l’intervista rilasciata al settimanale Mio.

“Mi aspettavo un’altra persona”

“Ho saputo delle cose che non corrispondevano a quanto mi aveva raccontato. Ci siamo visti per parlare, gli ho detto che non provavo ancora un sentimento profondo e che non sapevo se avrei potuto provarlo…Lui ha risposto che capiva, che lo accettava e ci siamo lasciati bene. Dopo venti minuti, l’ho visto sui social che piangeva disperato. Questo mi ha deluso”.

A parer suo sarebbe stato spinto nello studio ad agire in un certo modo. Per questo nella vita di tutti i giorni si comportato diversamente: “Non c’è nessuno a imboccarti come faceva Maria e Filippi…le cose cambiano”.