Walter Nudo, a 53 anni si mostra così e fa impazzire il web: “da giovane non avrei immaginato di diventare così”

A 53 anni, l’attore Walter Nudo si mostra così e fa impazzire i suoi seguaci, in quanto da giovane non pensava sarebbe diventato in questa maniera. È totalmente cambiato da quando aveva quel faccino angelico.

Walter Nudo si mostra con orgoglio all’età di 53 anni, il suo corpo è diverso da quando era giovane e il web impazzisce. Il cambiamento è stato radicale, il suo “faccino puro” è sparito, ma la temperatura quando si mostra in pubblico, riesce ancora a farla aumentare. Siamo curiosi di sapere, quale versione di Walter vi piace di più?

L’attore Walter Nudo è diventato una sorta di Guru dei social, con i suoi consigli, le sue perle di saggezza e i suoi mantra di vita, ha fatto appassionare moltissimi follower. A prescindere dalle battute che Cattalan gli rivolge costantemente nel suo programma, Nudo è riuscito a reinventarsi, dopo quell’operazione al cuore che gli ha fatto prendere la decisione di abbandonare la televisione italiana, pare a tempo indeterminato.

Il cambiamento radicale di Walter Nudo

Il 53enne Walter Nudo, è stato un attore e un personaggio televisivo molto in voga fino a qualche anno fa. Ha partecipato non solo al Grande Fratello e l’Isola dei famosi, ma anche a film e fiction quali Carabinieri, Un posto al sole, Incantesimo e così via. Questa precisazione è d’obbligo, per capire meglio il perché Nudo sia cambiato così tanto.

Tutto procedeva in quella direzione, finché un grave problema di salute l’ha costretto ad un urgente intervento al cuore. In quell’occasione ha rischiato di morire, per questo Walter Nudo ha abbandonato la televisione italiana, come aveva dichiarato: “Dico no alla tv che mi propongono. Non posso più far decidere agli altri cosa è giusto fare nella mia vita. Tonerei se potessi parlare dei temi da me proposti…”.

L’attore ha così deciso di cambiare strada, passando così dalla televisione ai social e al suo nuovo ruolo di mental coaching. Ovviamente molte parole che dichiara sono state al centro di bufere social, tant’è che perfino Rosa Chemical l’aveva definito come un “surgelato”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Walter Nudo (@walter_nudo)

Mai avere dubbi…

Walter Nudo a 53 anni si mostra ai suoi follower in questa maniera, il cambiamento del suo corpo e del suo aspetto fisico è totalmente diverso dagli esordi. Da giovane non pensava sarebbe diventato così e le sue fan impazziscono. Ecco che cosa ha dichiarato lo stesso mental coaching:

“Volete sapere Se da giovane IMMAGINAVO, che a 53 anni sarei stato così ?!? No! Ma mi sono concentrato in tutti questi 40 anni , a disciplinare il mio corpo e la mia mente, a fare NON quello che volevo fare …ma quello che DOVEVO fare…”.