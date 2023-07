Uomini e Donne, coppia amatissima e soprattutto unita in ospedale: ore d’attesa interminabili | Ora l’annuncio

I telespettatori di Uomini e Donne sono in pensiero per un’amatissima coppia nata nello studio televisivo. Il motivo? E’ stata vista in ospedale. Ecco di chi si tratta e cosa sta succedendo.

Uomini e Donne dà la possibilità ai partecipanti di trovare l’anima gemella mettendosi in gioco nello studio televisivo. Qualcuno riesce nel proprio intento mentre altri no, quindi o gettano la spugna o non demordono. Non a caso Gemma Galgani non perde mai la speranza di trovare qualcuno che le stravolga la vita. Sicuramente la rivedremo a settembre.

Stesso discorso vale per Isabella Ricci e Fabio Mantovani, ma torneranno per spiegare cosa ha causato la fine del matrimonio. Sui social lei si è sbilanciata dicendo semplicemente che entrambi si sono sovravvalutati, ragion per cui hanno fatto i conti con una realtà del tutto diversa da quella immaginata. Non è chiaro se si siederanno nuovamente nei rispettivi parterre.

Per quanto riguarda il Trono Classico si dice che probabilmente sarà separato da quello Over. Tra i nomi più gettonati ci sono quelli di Alessio Campioli e Carlo Alberto Mancini. Il primo non è stato scelto da Lavinia Lauro mentre l’altro è stato lasciato a poche settimane dalla scelta da Nicole Santinelli. Sia l’uno che l’altro sono entrati nel cuore del pubblico che sta chiedendo alla produzione di dargli il trono.

Tuttavia in queste ore la questione dei possibili tronisti è stata messa da parte per via di un altro ex tronista che si è recato in ospedale per assistere la sua dolce metà in un momento delicato.

Ore di preoccupazione per la coppia di Uomini e Donne

I due si sono conosciuti tanto tempo fa a UeD e da allora sono inseparabili. Lei all’inizio si era proposta per Ivan Gonzalez, ma quando l’attuale fidanzato è arrivato nello studio le cose sono cambiate. La corteggiatrice ha mollato il il primo per focalizzarsi sulla conoscenza dell’altro e alla fine è stata scelta.

Lui si è messo in gioco in una delle precedenti edizioni del Grande Fratello Vip mentre lei lo sosteneva da casa. Nonostante siano stati al centro del gossip per una crisi, sono riusciti a superare tutto e qualche mese fa a Verissimo hanno annunciato la notizia della gravidanza. Loro sono Andrea Zelletta e Natalia Paragoni.

Natalia e Andrea sono diventati genitori

Andrea ha condiviso sul suo profilo Instagram una storia in cui mostra Natalia su un letto d’ospedale per il parto imminente. La tensione c’è stata per entrambi, essendo il primo figlio. Per fortuna è andato tutto bene, dato hanno potuto contare su medici competenti.

I fan non hanno esitato a fare gli in bocca al lupo alla neo mamma. Da poco ha partorito e subito è stata pubblicata una foto dei tre. Inevitabile il boom di like e commenti con gli auguri.