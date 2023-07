Isola dei famosi, ex naufrago ridotto malissimo: tutta colpa di una cosa mangiata in Honduras

Un ex naufrago de L’Isola dei Famosi non sta vivendo bei momenti per colpa di un pasto fatto durante la sua permanenza nel reality. Ecco di chi si tratta.

Ogni anno L’Isola dei Famosi regala sempre tante emozioni al pubblico grazie alle dinamiche che si creano all’interno del gruppo dei naufraghi. L’ultima edizione è stata condotta da Ilary Blasi con Enrico Papi e Vladimir Luxuria in qualità di opinionisti. Per la prossima non si sa che ci saranno dei cambiamenti a partire dalla conduzione.

Molti telespettatori ricorderanno la prima diretta in cui Ilary Blasi aveva lanciato una frecciatina velata all’ex marito Francesco Totti, però poi l’attenzione si è focalizzata sui membri del cast. In particolar modo tutti hanno puntato gli occhi su Cristina Scuccia, dato che ha incuriosito la scelta di togliere l’abito religioso. Inoltre dallo studio hanno cercato in tutti i modi di farle dire qualcosa in più sulla sua fiamma.

Ha sempre voluto tenere nascosta l’identità di questa persona, dunque con i suoi modi gentili ha lasciato intendere di non voler aggiungere altro a quanto detto. Un’altra donna protagonista dell’isola è stata sicuramente Helena Prestes che ha dato del filo da torcere a tutti i suoi compagni d’avventura. Secondo gli italiani avrebbe potuto ottenere la vittoria.

Stesso discorso anche per Luca Vetrone, soprattutto perché non si è tirato indietro quando gli hanno imposto di rasare i lunghi capelli per dare del cibo in più al gruppo. Un altro naufrago è stato al centro dell’attenzione e continua tuttora a esserlo per un motivo di salute. Andiamo a scoprire chi è.

Ex naufrago de L’Isola dei Famosi in difficoltà

L’ex naufrago in questione è Paolo Noise. Approdato in Honduras con il collega Marco Mazzoli, in tanti erano convinti che sarebbe stato lui il vincitore. Eppure un colpo di scena l’ha costretto a gettare la spugna.

Durante un’intervista rilasciata a Novella 2000 ha spiegato perché è stato costretto a lasciare il gioco. Il problema di salute finalmente è stato svelato e purtroppo non subito chi l’ha soccorso lo ha compreso da subito.

“Un errore di primo soccorso”

“Purtroppo sono dovuto uscire prima per un attacco ischemico transitorio causato da una pozione che ci siamo cucinati in spiaggia a base di acqua di mare. Ero disidratato, quindi l’acqua salata mi ha dato un picco di pressione e c’è stato un errore di primo soccorso prima che arrivasse il medico”. Per fortuna adesso Paolo Noise sta bene.

Guardando il lato positivo della faccenda, l’ex naufrago ha fatto una confessione. In pratica è tornato a casa da salutista e da allora si sta dedicando al benessere del suo fisico: “Ora sono arrivato a meno 22 chili, ma ho messo su massa muscolare. Corro un’ora e mezza al giorno, mi lamento benissimo senza grosse privazioni e sto sempre meglio”.