Royal Family, intercettata telefonata segreta tra due membri reali: conversazione scioccante

Non c’è un attimo di tregua per la Royal Family. Stavolta si sta parlando di telefonate segrete tra due noti membri e ciò che è emerso ha spiazzato letteralmente tutti. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Re Carlo III da quando è salito sul trono ha dovuto fare i conti con delle problematiche da risolvere nel più breve tempo possibile. Qualche volta la situazione gli è sfuggita di mano, come la pubblicazione del libro Spare del figlio William.

Da non dimenticare la messa in onda della serie televisiva The Crown. La stagione proposta di recente ha messo in risalto gli anni della love story del Re con l’indimenticabile Lady Diana.

Adesso sta facendo i conti con una notizia che sta circolando da qualche ora sui tabloid inglesi. Qualcuno avrebbe intercettato della chiamate e divulgato il contenuto. Sono stati fatti anche i nomi di coloro che hanno parlato.

I due protagonisti della vicenda non sono altro che William e Harry. Quest’ultimo ha preso iniziativa per un motivo ben preciso. Andiamo a scoprire cosa lo ha spinto a contattare il fratello.

Conversazione inaspettata tra due membri della Royal Family

La notizia ha sconvolto coloro che ne sono venuti a conoscenza perché del resto i rapporti sono deteriorati nel corso del tempo. In qualche occasione Kate Middleton ha cercato di farli riavvicinare, ma non è riuscita nell’impresa. Nelle ultime ore sembra che qualcosa sia cambiato.

La telefonata è stata fatta in gran segreto. In realtà non dovrebbe accadere una cosa simile perché il protocollo reale prevede che ci sia almeno un testimone per dare la sua versione se la situazione lo dovesse richiedere. Ma cosa si sono detti? Ebbene, il secondogenito del Re Carlo III ha chiesto all’altro una tregua per poi esternare una sua esigenza tenendo all’oscuro perfino della moglie.

Il desiderio del Principe Harry

In poche parole sembra che Harry abbia chiamato il fratello maggiore per fare una confessione, ovvero voler tornare a Londra e riprendere la vita di corte. Se ciò fosse vero, i sudditi resterebbero a bocca aperta dal momento che lui è la moglie hanno sempre rifiutato quel determinato stile di vita imposto dal proprio status sociale.

Si dice anche che negli Stati Uniti d’America non siano riusciti a farcela puntando sulle loro forze. Avrebbero dovuto portare a casa una bella somma di denaro per la collaborazione con le piattaforme di Netflix e Spotify, ma poi qualcosa sarebbe andato storto. Una scelta, quindi, dettata da un motivo soprattutto economico. Come se non bastasse pare che il Principe abbia agito senza riferire nulla a Meghan, la quale non avrebbe avuto una buona reazione una volta venuta a conoscenza delle sue intenzioni.