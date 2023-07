Perla e Mirko, spuntano i video prima dell’arrivo a Temptation Island: ecco com’erano ridotti

Temptation Island, spuntano dal passato i video di Perla e Mirko prima dell’inizio del loro viaggio nei sentimenti. Irriconoscibili.

Quest’anno Temptation Island nella sua versione tradizionale è un super successo. Non per nulla ci sarà anche un’edizione invernale. Non si tratta di un mero chiacchiericcio, ma di una comunicazione ufficiale, visto che è stata data di recente durante la presentazione dei palinsesti delle Reti Mediaset.

Non sappiamo tuttavia chi troveremo alla sua conduzione. Ora come ora ci troviamo saldamente il bravo e accorto Filippo Bisciglia. Il conduttore è felicissimo per il grande successo riscontrato dal programma Non per nulla ogni martedì, che è il giorno successivo alla messa in onda, ringrazia i telespettatori con un video Social, realizzato nella sua auto.

Quest’anno le coppie protagoniste non sono Vip ma Nip. Nonostante ciò, il grande pubblico ha dimostrato fin da subito un grandissimo e e vivo interesse nei loro confronti. Una di esse, quella composta dai bellissimi Perla e Mirko era risultata tuttavia quella più fiacca, rispetto alle altre. In ogni caso ben presto questa considerazione è stata accantonata.

Mirko e Perla, grandi protagonisti di Temptation Island

Del resto i due, con i loro comportamenti e alcune dichiarazioni, sono diventati poi sempre più interessanti. Lui tra l’altro ha incominciato a uscire un po’ troppo spesso con una bellissima tentatrice, con la quale ha pure organizzato una meravigliosa giornata in spa. Qui ci sarebbero stati momenti in cui i due sono stati particolarmente vicini.

La sua fidanzata che, nel frattempo ,aveva spifferato dettagli un po’ troppo intimi sulla loro vita, ne è rimasta sconvolta. Tra l’altro pare che nel corso della prossima puntata di Temptation Island ne vedremo delle belle. Sempre in quell’appuntamento ci sarà una protagonista pronta a chiedere un falò immediato al suo compagno. Sarà forse proprio lei?

Irriconoscibili prima della TV

Per saperlo dovremo aspettare lunedì 24 luglio. Nel frattempo in Rete ci sono dei video, e in particolare uno disponibile su Tik Tok appartenente a tempo fa, dove i due fidanzati sarebbero praticamente irriconoscibili. Lui ha i capelli lunghi e non corti e quasi rasati come li porta ora, mentre lei li ha legati in una coda e lasciati mossi. Ora preferisce portarli lisci.

In ogni caso durante alcune puntate di Temptation Island, ha deciso di tornare talvolta alla sua vecchia pettinatura. Durante questo video i ragazzi erano intenti a compiere un simpatico balletto. Sembravano molto affiatati e questa immagine stride moltissimo con quella attuale che li vede molto distanti. Del resto, come ha rivelato Perla in TV, solo nell’ultimo anno che sono iniziati i veri problemi tra di loro.