Aurora Ramazzotti, dopo il parto mostra i progressi: ecco com’è oggi il suo corpo dopo neanche 4 mesi

Aurora Ramazzotti ha deciso di mostrare ai suoi seguaci, com’è diventato il suo corpo dopo neanche 4 mesi dal parto. Sicuramente ha fatto dei notevoli progressi, e piano piano sta riacquistando quella forma fisica perfetta di prima.

Dopo il parto, Aurora Ramazzotti ha iniziato quasi subito a riprendere in mano la sua vita, per cercare di tornare il prima possibile a quella forma fisica, che aveva raggiunto con molta fatica. Ecco quindi come appare oggi il suo corpo, dopo neanche 4 mesi dal parto. Nonostante le critiche, la figlia della Hunziker, ha fatto notevoli progressi.

I commenti più acidi che Auri riceve per tale argomento, riguardano il parere di madri che, a detta loro non sarebbero così fortunate, da poter tornare subito in palestra come la figlia di Eros. È ovvio che gli stili di vita di ognuno di noi sono diversi, per questo bisognerebbe smetterla di confrontarsi con persone che appartengono a “mondi diversi”. Comunque a breve vi mostreremo i progressi della Ramazzotti, siamo curiosi di sapere cosa ne pensate.

Ecco com’è diventata dopo il parto, Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti, nonostante sia alle prese con il ritorno alla sua forma fisica di prima, non si dimentica di certo del resto della sua famiglia. La figlia di Eros ha documentato sui social il “primo volo del suo banano”, come ha dichiarato lei stessa, riferendosi al volo che ha affrontato la famigliola felice composta da Cesare, mamma Aurora, papà Goffredo, nonna Michelle e naturalmente lo zio acquisito, Tommaso Zorzi.

Il gruppetto spensierato è volato verso l’amata Sardegna, per rilassarsi e godersi tutti assieme le vacanze estive, tanto meritate. Sicuramente saranno in ottima compagnia, in quanto molti vipponi attualmente sono in vacanza nella medesima location scelta da Aurora Ramazzotti.

Gli sforzi stanno dando i loro frutti

Aurora Ramazzotti ha mostrato sui social, uno scatto che mostra il suo corpo a distanza di quasi 4 mesi dal parto. Giudicate voi stessi, ma i progressi sono evidenti. Come aveva dichiarato qualche tempo fa la compagna di Goffredo Cerza, la neo mamma si sentiva finalmente pronta a riprendere gli allenamenti specifici per il dopo gravidanza. Aveva ascoltato il suo corpo:

“Ascoltate sempre il vostro corpo e le vostre esigenze, questo è il mio motto. Evitate esercizi come il crunch che stressano il retto intestinale e soprattutto godetevi con calma ogni esercizio…La ripresa è veramente un percorso incredibile. Il corpo della donna nel periodo della gravidanza e dopo il parto subisce dei cambiamenti significativi, ma non ce ne rendiamo subito conto…”.