Ex velina nel dramma più totale: purtroppo è una situazione che capita a molti italiani

Un’ex velina di Striscia la Notizia non ha vissuto bei momenti e, come lei, tanti italiani hanno dovuto fare i conti con lo stesso problema. Ecco tutti i dettagli della vicenda.

A settembre tornerà l’amatissimo tg satirico di Antonio Ricci su canale 5 all’ora di cena. Il pubblico non può fare a meno di seguire le puntate della settimana perché si propongono dei servizi a favore di coloro che subiscono delle ingiustizie.

Luca Abete, per esempio, è il portavoce di ciò che accade di insolito nel territorio campano. Vittorio Brumotti invece combatte la criminalità organizzata delle città più popolate d’Italia. Inoltre riprende le persone che sostano nei posti auto destinati agli invalidi.

Poi ci sono le bellissime veline che si esibiscono in fantastiche performance sul bancone dello studio. All’inizio il loro compito era consegnare su carta le notizie ai conduttori, adesso si dedicano esclusivamente al ballo.

Tante giovani hanno avuto questo ruolo che ha permesso di costruire una carriera televisiva in seguito. In tal caso si può menzionare una delle ultime veline che in queste ore doveva staccare la spina, ma qualcosa sembra essere andato storto.

Ore di panico per l’ex velina di Striscia la Notizia

L’ex velina in questione è nata ad Aversa il 6 agosto 1996 e si è diplomata al liceo turistico. Raggiunta la maggiore età si è recata a Roma dove si è dedicata alla danza. Nel 2015 ha partecipato alla quattordicesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Non ha ottenuto la vittoria, ma il talent show le ha dato modo di farsi strada nel mondo dello spettacolo.

Ha collaborato con Ciao Darwin per poi diventare velina nel 2017 con Mikaela Neaze Silva. Sono andate via da Striscia la Notizia nel 2021, ma sono tornate qualche volta per sostituire quelle che sono state chiamate dopo. La ragazza in questione è Shaila Gatta. Non ha vissuto bei momenti come tante altre persone in queste ultime ore. Ecco cosa è successo.

“10 ore. Saremmo arrivati a New York”

Shaila si trovava nell’aeroporto di Napoli quando è accaduto il finimondo e ha ripreso tutto col cellulare per poi mostrarlo ai follower: “Quattro ore di ritardo non ho parole. Vi dico solo che è dovuto entrare un signore ed è salito sui rulli, a mo’ di Spiderman e sta caricando lui i bagagli da solo perché non c’è personale perché c’è sciopero”.

Poi ha proseguito: “Bagagli su bagagli dispersi e non si capisce il motivo…quattro ore di ritardo e un’ora chiusi in aereo perché si era rotta la ruota…c’erano bagagli devastati, dispersi a causa di voli cancellati o in ritardo assurdo. Non so perché ci siano questi scioperi, ma non è possibile che appena c’è un po’ di affluenza succedano questi caos così grandi”.