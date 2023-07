Giulia De Lellis, la situazione ormai è diventata insostenibile: la denuncia

Non c’è pace per Giulia De Lellis. Stavolta deve fare i conti con un evento spiacevole. Ecco cosa è successo stavolta all’amatissima ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Tutti sono concordi nel dire che Giulia De Lellis sia una delle corteggiatrici del programma di Maria De Filippi a essere riuscita a cavalcare l’onda del successo. Infatti non solo è una delle influencer più note del momento, ma anche un’emergente conduttrice. Inoltre ha anche scritto u libro per raccontare uno spiacevole episodio della sua vita sentimentale.

Molti, infatti, ricorderanno senza dubbio il tradimento di Andrea Damante, l’ex tronista che fu corteggiato anni fa da Giulia. Quest’ultima si era fatta notare apostrofandolo in modo negativo davanti a tutti e da lì le esterne si sono alternate fino alla scelta. Lui poi si è messo in gioco nella casa del Grande fratello Vip 2 e lei nell’edizione successiva. Purtroppo, terminata l’esperienza, ha scoperto del gesto d’infedeltà.

Si sono lasciati e Giulia si è avvicinata ad Andrea Iannone. Si sono detti addio nel periodo della pandemia, anche perché lei ha dato una possibilità all’ex fidanzato. Non c’è stato un lieto fine, dunque a oggi stanno con altre persone: Elisa Visari e Carlo Gussalli Beretta.

Di recente la ragazza ha riferito ai fan di essere preoccupata per Tommaso, il simpatico amico a quattro zampe che fa parte della sua vita da anni. In pratica ha un liquido nel cervelletto, quindi dovrà sottoporsi a delle cure. Per lui pare che Giulia si senta con Damante, poiché è stato lui a regalarle il cagnolino. Adesso sta fcendo i conti con le vie legali. Ecco il motivo.

La lamentela di Giulia De Lellis

Essendo un personaggio pubblico, Giulia tende sempre a condividere la sua quotidianità sui social. Non pubblica solo scatti artistici, ma anche della vita di tutti i giorni. Dà consigli e li chiede ai follower che prontamente rispondono. Purtroppo è amata quanto non tollerata, ma per fortuna sa ignorare la cattiveria di qualche leone da tastiera.

Da poco ha realizzato delle storie in cui si lamenta di ciò che sta vivendo in queste ore per colpa di terzi. La situazione è sfuggita dal suo controllo, quindi non ha potuto fare altro che sfogarsi. Ecco le sue parole.

“State attenti a chi scegliete”

In pratica Giulia ha cambiato abitazione ed è alle prese con i lavori. Ha contattato delle persone che pare non siano stati in grado di soddisfare le sue richieste. Dunque con occhi lucidi e rabbia nel tono di voce ha fatto questo sfogo: “Ragazzi, state attenti a chi scegliete per le vostre case! Noi, purtroppo, abbiamo scelto male e stiamo subendo dei danni non indifferenti, soprattutto morali”.

Poi ha proseguito: “Mi sento morire dopo i soldi spesi e il tempo perso”. Giulia sta affrontando il tutto con il fidanzato Carlo che non la lascia sola nemmeno un istante. Proprio per questo la situazione risulta meno drammatica del previsto.