Emma Marrone disgustata: “Fai immensamente schifo” | Chi l’ha insultata per il suo aspetto fisico

In queste ore Emma Marrone è su tutte le furie per l’ennesimo attacco sul fisico ricevuto da un’utente social. Ecco come ha replicato la diretta interessata.

Emma Marrone ha ottenuto il successo partecipando a una delle precedenti edizioni del talent show Amici di Maria De Filippi. Ha portato a casa la coppa della vittoria, ma poi si è rimboccata le maniche diventando così una delle cantanti più amate del momento. Di recente a un concerto non ha voluto quelli della sicurezza attorno per poter stare in mezzo alla gente. Un gesto che la dice lunga sul suo modo di essere.

Nel talent show ha conosciuto Stefano De Martino, con il quale ha avuto una relazione terminata quando lui è uscito allo scoperto con Belen Rodriguez. Nonostante tutto è andata avanti coltivando la passione per il canto. Successivamente sempre all’interno dello studio ha incontrato Marco Bocci e subito c’è stata attrazione. Anche in questo caso non c’è stato un lieto fine.

Sembra che nella nuova edizione di Amici lei potrebbe essere la nuova insegnante di canto. La fonte in questione è l’influencer Amedeo Venza che ha parlato di un suo possibile ritorno con Alessandra Amoroso. Elena D’Amario, invece, potrebbe affiancare Veronica Peparini e Alessandra Celentano.

Se la notizia fosse vera, i telespettatori farebbero i salti di gioia. Per ora Emma si sta dedicando anima e corpo ai concerti e riscuote sempre un enorme successo. Tuttavia qualche volta deve fare i conti con la cattiveria di qualcuno. Ecco stavolta quale critica è stata fatta.

Emma Marrone una furia sul web

Essendo un personaggio pubblico, Emma tende a condividere la sua quotidianità sui social. Non mostra solo scatti artistici, ma anche quelli della vita privata. Rappresenta un idolo per molte ragazzine, soprattutto per quelle che temono di non essere accettate per colpa degli stereotipi imposti dalla società.

Da qualche ora ha risposto per le rime all’ennesimo attacco sull’aspetto estetico. Le sue parole hanno avuto l’approvazione da una vasta platea del mondo del web. Come sempre non ne sbaglia una!

“Togliete i social a sta gente”

In poche parole una signora ha fatto riferimento al peso di Emma che a parer suo sarebbe eccessivo. Infatti ha detto che è in grado di spaccare in due un palco, dunque un profilo Instagram gestito da una fan ha prontamente replicato: “Data la foto profilo non penso proprio lei possa commentare. Cordiali saluti”. Il tutto è stato ripreso dalla diretta interessata e condiviso a mo’ di storia.

Ovviamente nella didascalia ha aggiunto il primo pensiero che ha fatto in seguito alla lettura: “Buongiorno dal Medioevo per la signora. Io spacco il palco per il mio peso. Fai schifo. Immensamente schifo”. Non è la prima volta che qualcuno la attacca puntando sul fisico, ma per fortuna Emma sa gestire bene queste situazioni.