“Finirai alla Caritas se non lo fai”: Silvia Toffanin e il ‘cattivo’ presagio sul suo futuro

Silvia Toffanin, la splendida conduttrice di Verissimo e il presagio che proviene dal passato sul suo futuro. “Finirai alla Caritas”.

Silvia Toffanin è certamente un volto TV molto amato dal grande pubblico italiano. Regina indiscussa da moltissimi anni delle Reti Mediaset insieme alla cara amica e collega Maria De Filippi, ci regala immense esclusive e intense emozioni con Verissimo. Lei è al suo timone da moltissimo tempo. Inoltre il rotocalco è uno dei più seguiti in assoluto della TV italiana.

Tant’è che tre anni fa si è deciso di compiere nei suoi confronti un clamoroso e vincente raddoppio, inserendolo, oltre che nel canonico spazio del sabato, anche della domenica pomeriggio. Tuttavia a partire da settembre la conduttrice veneta dovrà vedersela a livello di audience e di share al sabato con Alberto Matano e La Vita In Diretta, mentre la domenica con Mara Venier e Domenica In.

La sfida si preannuncia succulenta e non facile da vincere per nessuno, Le ultime settimane non sono state molto facili per Silvia, vista la dipartita del suocero Silvio Berlusconi. Il suo adorato compagno Pier Silvio, nonostante il dolore provato, si è rimboccato le maniche e ha ripreso a lavorare a spron battuto in Azienda con una marcia in più.

Silvia Toffanin e il cattivo presagio

In realtà lui non si è mai per davvero fermato, semplicemente ha poi compreso che ora, con la dipartita del padre, avrà ancora maggiormente gli occhi puntati su di lui. Ha compiuto vari cambiamenti e vere e proprie rivoluzioni all’interno del palinsesti dell’Azienda e fra di essi c’è da annoverare l’addio di Belen e la decisione di togliere a Barbara D’Urso la conduzione di Pomeriggio Cinque.

Tra i suoi colpi da campione ci sono l’arrivo di Myrta Merlino da La 7 e di Bianca Berlinguer dalla Rai. Per Silvia non ci sarebbe nulla da temere, essendo super confermatissima al timone di Verissimo. In ogni caso dal passato è riemerso una sorta di presagio decisamente cattivo sul suo futuro, che potrebbe non essere più troppo roseo. ” Finirai alla Caritas”, la frase che ha sconvolto i cuori.

” Finirai alla Caritas…”, Paolo Bonolis super spietato

In realtà si tratta di qualcosa detto con grandissima ironia, da un grandissimo mattatore TV come Paolo Bonolis. Più di un anno fa è stato ospite nel salotto di Silvia e nel parlare di Calcio è emerso che lei non tifi per alcuna squadra. “Ma sei pazza? Tu non puoi dirlo. Ti diseredano. Tu devi tifare Milan, perché devi percepire la tua quota. Finirai alla Caritas!“, ha detto scherzando il conduttore.

E sul finale ha voluto mandare qualche leggera frecciatina all’ex Premier che era ancora in vita: “Devi tifare Milan, non ti pigliano più ad Arcore, fingi, che te frega. Pagherai questa tua sincerità nella vita. Io sono come sono fatti quelli lì.”. Chiaramente la Toffanin. dopo un momento di smarrimento, l’ha presa sul ridere ed è scoppiata in una sonora risata.