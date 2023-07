Veronica Peparini, stravolge un’altra volta il suo look: taglio di capelli estremo

Veronica Peparini ha incantato tutti mostrandosi sui social con il suo nuovo look. Ecco una Instagram story che esalta la sua bellezza strepitosa.

Veronica Peparini per anni è stata la maestra di ballo del talent show Amici di Maria De Filippi. Tutti sono concordi nel dire che sia una delle maestre più brave e professioniste del mondo dello spettacolo. Non a caso la padrona di casa l’ha voluta accanto in varie edizioni.

Nell’ultima al suo posto è stato collocato Emanuel Lo, ma si dice che probabilmente potrebbe tornare a ricoprire il suo ruolo. Amedeo Venza qualche giorno fa ha parlato di un suo ritorno e se ciò fosse vero, i fan sarebbero sicuramente contenti. Ma è stato anche aggiunto che anche Elena D’Amario, Emma Marrone e Alessandra Amoroso avranno il compito di formare da un punto di vista artistico gli allievi.

La Peparini al programma televisivo deve molto non solo per il successo riscosso dal 2013, ma anche per aver trovato l’amore. Nel 2018 è uscita allo scoperto con Andreas Muller, un ballerino della sedicesima edizione del talent show. Si è trattato di amore a prima vista e da allora sono inseparabili.

All’inizio lei era scettica per via della differenza d’età, però con il tempo si è ricreduta e ne è valsa la pena. Al momento non sono ancora convolati a nozze, anche perché si reputano una famiglia a tutti gli effetti con i figli di lei (nati dalla relazione con il collega Fabrizio Prolli). In tanti hanno notato che da quando stanno insieme, la Peparini diventa sempre più bella. Di recente si può dire che abbia raggiunto l’apoteosi con il nuovo look.

Nuovo taglio per Veronica Peparini

“Non c’è un motivo preciso per cui sono fuori dal programma…Ci sono rimasta male, anche perché dopo tutti questi anni lascio persone cui ero legata…Non vedermi seduta dietro la cattedra mi fa un effetto davvero strano“, ecco cosa disse in merito all’assenza da Amici in un’intervista rilasciata a Nuovo.

In base a ciò che si sta dicendo, a settembre le cose potrebbero cambiare per lei. Non è da escludere che voglia augurarsi un inizio sensazionale partendo dal taglio. Del resto si sa…le donne si recano dal parrucchiere di fiducia quando vogliono aprire un nuovo capitolo della propria vita.

La maestra incanta il web

Nella Instagram story la Peparini ha condiviso quella del suo parrucchiere in cui compare con il nuovo taglio. Non ha cambiato la tonalità di colore e il taglio è sempre corto, ma ne ha voluto uno nuovo. La frangetta non fa altro che esaltare i suoi lineamenti perfetti.

I follower hanno senza dubbio gradito la sua nuova versione, anche se sostengono che ha un viso così perfetto che ogni acconciatura le sta bene. La dolce metà sarà stato stregato dalla bellezza stratosferica della maestra di Amici? La risposta è scontata.