“Pier Silvio deve procedere con la chiusura di UeD”: brutto colpo per Maria De Filippi

Dopo Barbara D’Urso, arriva la terribile doccia fredda anche per Maria De Filippi. ” Pier Silvio deve procedere con la chiusura di UeD“. Che cosa sta davvero accadendo?

Non c’è alcun dubbio, quella che stiamo vivendo in questo momento non è solo un’estate caldissima per via degli eccessivi gradi che ci segnala ogni giorno il termometro, ma anche per quello che sta succedendo in TV. O meglio per quello che vedremo all’interno dei palinsesti di molte aziende a partire da settembre.

Se in Rai ha lasciato sconvolti i più l’abbandono di Fabio Fazio dopo 40 anni di collaborazione, nelle Reti Mediaset ha spaccato i cuori di moltissimi telespettatori l’abbandono di Belen Rodriguez e della mancata conferma al suo storico Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso. Diciamo pure che i fan della conduttrice campana sono rimasti sconvolti e hanno iniziato a commentare l’accaduto sui Social.

Confermatissime all’ interno dell’ Azienda del Biscione sono Michelle Hunziker, Silvia Toffanin che tornerà al timone di Verissimo e lei, la Regina Indiscussa delle Reti Mediaset, ovvero Maria De Filippi. Ora con il suo team lavorativo si sta godendo l’incredibile successo di Temptation Island che quest’anno può contare su indici di ascolto da record.

Pier Silvio e il futuro di UeD

Non per nulla, visti questi grandiosi risultati, si farà per la prima volta anche una versione invernale del celebre ” viaggio dei sentimenti”. In autunno poi la vedova Costanzo ci farò divertire in veste di giudice a Tu Si Que Vales, il programma di punta del sabato sera di Canale 5. Qui ad attenderci come grande novità sarà la presenza di Luciana Litizzetto nello stesso ruolo di Maria.

La De Filippi tornerà alla conduzione con Amici e con UeD. Gli ultimi troni non sono stati particolarmente esaltanti e ora i telespettatori continuano a chiedersi sui Social chi saranno i prossimi. Tuttavia ora c’è anche un’altra spinosa questione da mettere sul piatto. Si tratta di una richiesta appena fatta da alcune persone sul Web che chiedono a gran voce la chiusura del programma. Che farà Pier Silvio?

Maria De Filippi a rischio chiusura?

“Dopo l’addio a Barbara D’Urso, Pier Silvio deve procedere con la chiusura di UeD“. Si tratta di una frase forte e decisa volta a significare che secondo alcuni lui lo dovrebbe fare per via della piega trash che la trasmissione ha preso soprattutto nell’ultimo periodo. Del resto, come hanno anche sottolineato altri, lui era già intervenuto negli scorsi mesi a gamba tesa per questo motivo al GFVip7.

Chiaramente si intuisce il fatto che i più inferociti a richiedere la chiusura del programma ideato e condotto da Queen Mary siano soprattutto i fan di Carmelita che soffrono moltissimo per quello che le è successo. Lei, dal canto suo, ha iniziato a godersi al massimo la sua estate, in compagnia dei suoi più cari amici e mostrandosi al top sui suoi vari profili Social.