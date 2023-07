Luciana Littizzetto, dopo anni il retroscena imbarazzante a Che Tempo Che Fa: “Non sapete che porci”

Luciana Littizzetto svela un retroscena molto imbarazzante riguardante il programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa. Ha parlato di “porci” che bazzicano da quelle parti e tutti i follower ne vogliono sapere di più in quanto è inconcepibile.

È un retroscena imbarazzante e preoccupante quello rivelato da Luciana Littizzetto, la quale non si tiene più e lo dice a voce alta. A Che tempo che fa, c’erano molti porci e i suoi seguaci non credono alle loro orecchie, cosa avrà voluto dire la nota conduttrice piemontese?

Che Lucianina abbia sempre fatto ridere il suo pubblico è risaputo, fin da giovanissima ha sempre preso parte al palinsesto con i suoi sketch divertenti. L’ultima dichiarazione però risulta a tratti molto amara e di comico non ha molto. Ecco che cosa è successo di così tanto grave da aver scioccato la Littizzetto.

Luciana Littizzetto parla di Che tempo che fa

La comica e personaggio televisivo e radiofonico ” a tutto tondo”, è più carica che mai, nonostante quell’addio doloroso appena intercorso con la Rai. Ma la Littizzetto non si è fatta di certo cogliere impreparata, in quanto non è rimasta neanche un giorno senza lavoro. Dopo le vacanze estive la vedremo infatti, non solo insieme al suo collega e amico Fabio Fazio, alla conduzione di Che tempo che fa sul canale 9 del digitale terrestre, ma anche a Tu si que vales al posto di Belen Rodriguez.

Per Lucianina questo è un grande ritorno a Mediaset, dalla quale era assente da parecchi anni. Con un simpatico video social, la Littizzetto ha informato gli spettatori che nonostante i 40 gradi, lei non si è tirata indietro e ha partecipato alle prime registrazioni del programma, indossando un pesante cappotto.

Come saprete, quando si registra uno show che non va in onda in diretta, lo staff deve indossare i vestiti della stagione per la quale verrà trasmessa la prima puntata. Proprio per questo motivo la comica ha dovuto affrontare le intemperie della temperatura, ballando tra le note di Italodisco, dei The Kolors.

Meglio scarpe chiuse da oggi

Luciana Littizzetto, durante un’intervista sostenuta a Party like a Deejay, ha rivelato un retroscena imbarazzante successo a Che tempo che fa. In pratica, lo speaker ha rivelato alla comica che molti suoi seguaci, vorrebbero che la donna aprisse un profilo su OnlyFans, per ammirare il suo corpo ma soprattutto…i suoi piedi.

Collegandosi proprio a questo discorso, Luciana, ha raccontato di quando durante le puntate dello show di Fazio, ha mostrato i piedi nudi, mentre si sedeva sulla scrivania del conduttore, generando “i bollori” in molti spettatori, definiti da lei stessa “come porci”. Per questo, dopo aver letto quei commenti vietati ai minori, la Littizzetto ha deciso di indossare solo ed esclusivamente scarpe chiuse.