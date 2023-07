Iva Zanicchi pubblica una foto con la nipote | I commenti però sono disgustosi: “ma quanto se la tira”

Iva Zanicchi ha pubblicato una foto con la nipote e ha fatto esplodere il caos sui social. Ha ricevuto una raffica di commenti disgustosi che avranno sicuramente fatto rattristare il noto personaggio televisivo.

Pioggia di critiche per Iva Zanicchi, la quale ha commesso l’errore di pubblicare uno scatto social che la ritraeva insieme alla nipote. Alcuni commenti sono disgustosi, gli haters si sono scagliati contro di loro, accusandole di tirarsela e non poco.

La Zanicchi è una di quelle personalità del mondo dello spettacolo di maggior spicco nella storia italiana, in quanto in passato ha esordito con diversi brani di successo. Per non parlare dei programmi che ha condotto per le varie emittenti televisive. Nonostante i suoi 83 anni, l’artista mostra ancora quella vitalità degli esordi per la quale è amata dal suo pubblico.

Iva Zanicchi e la nipote sono state “bersagliate”

Iva Zanicchi, dopo aver lavorato per show di prestigio, come Ballando con le stelle e Il cantante mascherato, ha fatto preoccupare tutti, follower, famiglia e colleghi, per via di quella caduta dalle scale che l’ha costretta per diverso tempo su di una sedia a rotelle. La cantante ha dovuto sottoporsi così ad un delicato intervento, per via di quella vertebra rotta che fortunatamente si è concluso con un esito positivo.

Dopo diversa riabilitazione, la Zanicchi ha potuto così tornare a camminare “con le sue gambe”, come vedrete a breve nello scatto che ha generato tanto malcontento, facendola riapparire come sempre, “carica ed esplosiva”. Iva è pronta a proseguire la sua carriera lavorativa, la quale non è ancora pronta ad abbandonare. Chissà cosa le riserverà il futuro?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Iva Zanicchi (@ivazanicchireal)

Il panorama di Ibiza

Iva Zanicchi, ha postato sui social una foto di lei e sua nipote, Virginia Catellani, mentre si godono il relax ad Ibiza. Nonostante molti follower abbiano apprezzato questo tenero scatto nonna/nipote, altri le hanno attaccate, sostenendo che la giovane “se la tira” un po’ troppo.

A prescindere dai commenti e dalle critiche, la Catellani è una giovanissima cantante, la quale ha fatto presagire immediatamente di aver ereditato il talento e la bravura della Zanicchi. Come ha sostenuto sua nonna, Virginia, non ha voglia di apparire: “A Sanremo andavano tutti al ristorante, mentre lei rimaneva in albergo per sentirmi cantare. Ha una musicalità pazzesca…”.

Ad ogni modo, dopo aver visto questo scatto, cosa pensate della nipote di Iva Zanicchi? Secondo voi se la tira o fate parte del team che la sostiene?