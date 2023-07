Mediaset, scatta la rissa furibonda: chiesto l’allontanamento dallo studio | Pubblico scioccato

Mediaset, clamorosa rissa in studio. Il pubblico è rimasto letteralmente sconvolto e senza parole. Il racconto dei fatti.

È davvero un’estate caldissima, non solo per via delle pesanti temperature che vigono in questi giorni, ma anche per quel che sta accadendo e che accadrà nei palinsesti televisivi. In particolare ci sono ora nel mirino le Reti Rai e Mediaset. L’Azienda del Biscione, dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, ha sempre più visto grande protagonista l’amato figlio Pier Silvio.

Dopo essere intervenuto a gamba tesa negli scorsi mesi nei confronti dei concorrenti del GF Vip 7, ha poi deciso di mettere in atto, con il suo affiatato team lavorativo, delle vere e proprie rivoluzioni. Dopo l’addio di Belen Rodriguez e aver tolto la conduzione del rotocalco Pomeriggio Cinque a Barbara D’Urso, ha portato a casa due contratti importantissimi.

Consistono nell’arrivo di Myrta Merlino e Bianca Berlinguer. Tra le novità c’è anche l’inserimento della versione winter di Temptation Island, la cui ultima edizione estiva sta andando alla grande. Tra le indiscusse grandi protagoniste della prossima stagione TV ci sarà come sempre Maria De Filippi, con le sue seguitissime trasmissioni.

Il “fattaccio” avvenuto in Mediaset

Ora si mormora sui Social, che sono ormai diventati grandissime vetrine per tutti quanti, che pure le sue potrebbero subire grandissimi cambiamenti, soprattutto per quel che concerne Uomini e Donne. Tuttavia ora non ci sono ancora conferme al riguardo ed è caccia grossa per scovare i nuovi tronisti/e.

La vedova Costanzo tornerà a farci compagnia anche con Amici, sempre a partire dal mese di settembre 2023, mentre da gennaio 2024 lo farà con C’è Posta Per Te. Tuttavia adesso è proprio all’interno di un altro suo programma, assolutamente molto seguito e apprezzato dal grande pubblico italiano, che è successo il fattaccio, svelatoci da SuperGuida TV.

La rissa in studio che non è passata inosservata

Si tratta di una rissa particolarmente forte e che ha sconvolto in men che non si dica il pubblico presente in studio. In questi giorni hanno preso il via le registrazioni della nuova e assai attesa stagione di Tu Si Que Vales, programma di punta dell’autunno del sabato sera di Canale 5. Tra i giudici c’è da annoverare le bellissima Sabrina Ferilli. L’attrice e conduttrice romana è stata vittima di uno scherzo.

In pratica una finta concorrente le aveva chiesto di imparare alcune posizioni del kamasutra. Alla fine le due hanno messo in scena una litigata memorabile. L’artista si è molto infervorata e ha dato in escandescenza. Solo sul finale Maria De Filippi, che ha architettato tutto quando insieme al terribile Giovannino, le ha rivelato che si trattava soltanto di una burla.