Alfonso Signorini scioccato: l’ex gieffina è uscita allo scoperto | Rimasta incinta nella Casa

Non sono affatto finite le gatte da palare per Alfonso Signorini. La famosissima gieffina rimasta incinta durante il reality. Lui non ha parole.

Parliamoci chiaro, la settima edizione del GF Vip non è stata di certo una delle più semplici da condurre. Lo sa bene il bravo e accorto Alfonso Signorini, che ne ha viste letteralmente di tutti i colori dalle sue primissime battute. Il caso Marco Bellavia ha tenuto banco per mesi e non sono mancati altri casi di bullismo.

Le diatribe tra i vari e numerosi concorrenti sono state continue. Ogni giorno volavano stracci e ver e propri insulti tra di loro. A un certo punto Pier Silvio Berlusconi non ne ha potuto più e ha deciso di intervenire a gambe tesa. Ha chiesto loro di moderare i toni e usare un linguaggio più consono per un programma TV.

Altra richiesta è stata quella di curare maggiormente outfit e renderli più decorosi. Sono poi arrivate squalifiche a gogo che hanno costretto alcuni concorrenti a lasciare di fretta lo show. È stato questo il caso di Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro. Ora Signorini si sta godendo un periodo di meritato relax, in attesa di tornare al timone del reality, che si chiamerà solo Grande Fratello.

Alfonso Signorini è scioccato

L’AD Delle Reti Mediaset non ama infatti gli appellativi Vip e Nip, che sono stati molto usati nelle ultime edizioni. Quest’anno entreranno nella Casa più spiata d’Italia sia volti noti che sconosciuti. I casting sono in corso e Pier Silvio ha posto un severissimo veto, ovvero di non introdurre influencer e/o personaggi di OnlyFans.

Oltre a ciò, Alfonso ha anche una nuova gatta da pelare. Difatti, una partecipante al GF Vip 7 ha annunciato sui Social di essere rimasta incinta proprio durante la sua esperienza al noto reality di Canale 5. Da lei non se l’aspettava proprio ed è per questo motivo che ne è rimasto ancora più sorpreso. Lui è sconvolto e non sa che dire. Sapete di chi si tratta?

Elenoire Ferruzzi è rimasta incinta nella Casa

Stiamo parlando della vulcanica Elenoire Ferruzzi, che per altro è stata uno dei primi nomi ad essere confermati, insieme ad Antonino Spinalbese, la scorsa estate riguardo ai concorrenti della settima edizione del GF Vip. Per fare il lieto annuncio Elenoire ha optato per uno scatto delizioso e romantico con indosso uno splendido abito bianco longuette. Capelli sciolti e mossi e trucco raffinato.

Per l’occasione ha tagliato le sue lunghissime unghie. “Ora posso renderlo pubblico, è successo all’interno della Casa del GF ma sinceramente non so chi sia il padre”, così ha esordito la showgirl nel suo annuncio. Chiaramente si tratta di qualcosa di ironico. Difatti sul finale non sono mancate frecciatine. Non per nulla ha sostenuto che ora, rivolgendosi a ipotetiche donne sarà una “ce**a”, come tante di loro.