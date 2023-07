Flavio Briatore, finalmente sputa fuori tutta la verità sulla Gregoraci: “Quando l’ha fatto ho capito che…”

Flavio Briatore, a distanza di tanti anni, arriva la verità sull’addio alla moglie Elisabetta Gregoraci. Tutto quello che non ti aspetti.

Per tanti anni hanno fatto sognare il grande pubblico italiano con il loro matrimonio da mille e una notte, Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci. Insieme erano il ritratto della felicità. Hanno messo al mondo Nathan Falco, che oggi è uno splendido adolescente e che vive con la sua meravigliosa mamma, sempre più lanciata nelle vesti di showgirl.

Ora la donna è nuovamente felice grazie alla presenza nella sua vita del giovane Giulio Fratini. Flavio invece pare esserne single. L’imprenditore è un papà molto presente per Nathan, con il quale ha un rapporto molto profondo e speciale. I due ex coniugi sono stati molto attenti e accorti nel mantenere tra di loro rapporti amichevoli, mettendo al primo posto il bene della loro creatura.

Non per nulla trascorrono molto tempo insieme, comprese feste di compleanno, vacanze estive e quelle invernali. Non si fanno nemmeno alcun problema a farsi vedere assieme in eventi pubblici e farsi immortalare sia in scatti che video, che sono soliti pubblicare sui rispettivi profili Social. Del loro passato matrimonio si è tornato a parlare durante l’esperienza di Elisabetta al GF Vip.

Flavio Briatore, è stata lei il suo grande amore

Qui lei aveva accennato a quel periodo e certamente ha sofferto molto per la fine del suo matrimonio, nel quale aveva creduto molto. Diciamo che è stato un duro colpo vedere che l’incanto era finito. Lui, prima di incontrarla nel 2005 era stato uno scapolo impenitente e avuto donne bellissime al suo fianco, come Naomi Campbell e Heidi Klum, che l’ha anche reso papà di Leni.

Nonostante non siano più una coppia da tanto tempo, Flavio non ha mai nascosto la grandissima importanza che la sua ormai ex moglie ha avuto per lui e che ha tutt’ora nella sua vita. Non per nulla ha anche ammesso in un’interista rilasciata al Corriere Della Sera di un po’ di tempo fa, che lei sia stata il suo grande amore.

La verità sull’ex moglie

Tant’è che, come ha affermato la stessa durante la sua già citata esperienza al GF Vip, loro avevano trascorso insieme la quarantena, in compagnia della loro creatura. E fu in quel frangente che lui le aveva anche chiesto di risposarlo. Chiaramente, per come sono andate le cose, lei non ha accettato. Ciò ha lasciato certamente un po’ di amarezza nel cuore di Flavio, che la ritiene una persona speciale per lui.

Lo ha capito in un momento particolare della sua vita. “Ho sempre avuto una vita gipsy, ma alla fine ero solo. Elisabetta ha portato ordine e fatto pulizia. Soprattutto ha saputo starmi vicino quando sono stato male. Lì ho capito che era la persona giusta”. Peccato, come hanno anche sussurrato alcuni fan sui Social, che non sia riuscito a tenerla a lungo accanto a sé come moglie.