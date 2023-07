Sabrina Ferilli, lancia la grave denuncia: “bisogna chiedere giustizia” | Le parole che stringono il cuore

La splendida Sbrina Ferilli combattiva più che mai sui Social. Le sue parole non sono di certo passate inosservate.

È ancora oggi lei, la bellissima Sabrina Ferilli, una delle artiste a tuttotondo più amate e apprezzate dagli italiani di ogni età. Brava conduttrice, è soprattutto un’attrice decisamente camaleontica, che sa risultare vincente sia in ruoli brillanti che ben più drammatici. La vedremo prossimamente in una nuova fiction Rai accanto a uno strepitoso Alessio Boni.

Su Canale 5 invece riprenderà il suo ruolo a Tu Si Que Vales, il programma di punta del sabato sera dell’autunno di Canale 5. Qui ritroverà a farle compagnia Gerry Scotti e Rudy Zerbi, nonché la carissima amica di sempre Maria De Filippi. Al posto di Teo Mammuccari ci sarà la spumeggiante Luciana Littizzetto.

In questo periodo la Ferilli sta caricando molti scatti, soprattutto di backstage, sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram. Difatti qui ama condividere coi suoi fan, sia momenti della sua vita lavorativa, che va alla grande, così come di quella privata, sebbene lei sia una donna molto riservata. Ci ha anche permesso di vedere qualche squarcio della sua meravigliosa casa, sita nella Capitale.

Sabrina Ferilli e la sua grave denuncia

Tuttavia lei è anche una persona dal cuore grande, anzi immenso, nonché attenta a tutto ciò che accade non solo nel nostro Paese, ma nel mondo in toto. Ama mantenersi costantemente informata su tutti gli accadimenti possibili, sebbene talvolta rappresentino una sorta di lama affilata per l’anima, talmente sono tragici e duri da sopportare.

Ultimamente ha voluto lanciare sul Web un accorato appello, chiedendo a gran voce giustizia per chi purtroppo voce non ce l’ha. Si tratta di una vera e propria denuncia che lei si è sentita di fare, senza se e senza ma, parlando molto chiaramente. Ha parlato di reato e messo sul piatto cifre che sconvolgono. Le sue parole che non possono passare inosservate.

“Bisogna chiedere giustizia”, il sunto del suo accorato appello

In poche parole l’artista si è unita a LNDC Animal Protection e in particolare la loro campagna per combattere l’abbandono degli animali, che in questo periodo è sempre più tristemente in vigore. “Sono Sabrina Ferilli e voglio farti sapere che sono oltre 180.000 i cani abbandonati in Italia con scuse banali. Non c’è nessuna giustificazione per questo reato. Denuncia chi abbandona alle forze dell’ordine e contatta LNDC Animal Protection“.

Queste le sue accorate parole, che sono un vero pugno allo stomaco. Sul finale del video, che è decisamente molto toccante e strappalacrime, lei è apparsa comodamente seduta sul suo divano in compagnia del suo amore di pelo. Ha infine sostenuto che chi abbandona non ha scuse e in effetti non ce ne ha mai.