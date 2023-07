Giovanna Civitillo, la rivelazione piccante su Amadeus: “Mi è saltato addosso e…”

Giovanna Civitillo, a distanza di anni, ripropone quella rivelazione piccante, fatta su suo marito, Amadeus che aveva fatto arrossire i fans della coppia. Lui le è saltato addosso e la situazione si è fatta “molto calda”.

Amadeus e Giovanna Civitillo, pur essendo marito e moglie da diversi anni, mantengono ancora quella sorta di complicità e passione che in molte coppie si dirada con il tempo. A tal proposito, la Civitillo ha ricordato di quanto suo marito le è letteralmente saltato addosso, rivelando così quel dettaglio piccante che ha fatto tanto divertire la conduttrice che l’aveva intervistata.

Giovanna Civitillo, classe 1977 e Amadeus, classe 1962, sono sposati dal 2009 e nel corso degli anni, sono diventati genitori di José Alberto. La donna, prima di conoscere il conduttore era una promettente ballerina, la quale però decise di abbandonare la carriera per prendersi cura della sua famiglia al 100%. Di questo non si è mai pentita, come ha dichiarato in quella famosa intervista di cui vi andremo a parlare a breve.

Giovanna Civitillo fa arrossire Amadeus con le sue parole

Prima di svelarvi quella rivelazione hot su Amadeus rilasciata dalla moglie Giovanna Civitillo, dobbiamo comunicare un annuncio delle ultime ore sul conduttore di Sanremo, la quale presenza era data per scontato in un particolare evento. In pratica, il nuovo contest che aiuta gli artisti emergenti a farsi conoscere, che vedrà la partecipazione di molti artisti noti, tra cui Claudio Cecchetto, LDA, Noemi, Clementino e Iva Zanicchi, non potrà vantare la presenza di Ama.

Su NYCANTA, di cose in questi giorni ne sono state dette tante, per questo con una comunicazione ufficiale, gli organizzatori del contest hanno deciso di chiarire la situazione, visto che in molti si sono iscritti sperando di vedere proprio il personaggio pubblico. Amadeus non farà parte del cast e purtroppo non potrà esserci neanche per il ritiro del premio intitolato Frank Sinatra, in quanto impegni inderogabili gli impediscono di essere fisicamente presente nel giorno e nel luogo indicato. Dopo aver chiarito la vicenda, siamo pronti a svelarvi le parole della Civitillo che tanto avevano fatto scalpore.

La passione è incontrollabile…

Giovanna Civitillo, la moglie del conduttore Amadeus, in un’intervista passata, tenuta da Mara Venier a Domenica In, aveva rivelato dei dettagli piccanti sul marito, in merito ai loro primi incontri. In pratica, il conduttore ha avuto letteralmente un colpo di fulmine con quella che sarebbe diventata la sua metà della mela, per parafrasare le parole di Platone. Ecco che cosa ha dichiarato la donna a zia Mara: “Eravamo in macchina e Amadeus mi è saltato addosso “. “Ci voleva provare subito eh?” ha scherzato Mara Venier. “Sì, certo. Ma non ho ceduto. Niente bacio…”.

Diciamo che quel due di picche non ha fermato la coppia, in quanto attualmente si considerano molto affiatati e innamorati, anche se la Civitillo ha dovuto rinunciare a molto per la sua famiglia: “Dopo aver incontrato Amadeus, la mia carriera televisiva è finita. All’epoca facevo parte dei corpi di ballo di più reti televisive, da Mediaset a Rai. Ma non rimpiango nulla…”.