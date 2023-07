Carlo III deve sborsare un mucchio di soldi: la colpa è solo di William | Ora non è più il figlio prediletto

Forte terremoto in casa per la Royal Family. Re Carlo III deve sborsare un mucchio di soldi e questo ha fatto infuriare il monarca, la colpa è di suo figlio William. Tutti sanno quanto Carlo odia spendere soldi e adesso il rapporto con il figlio potrebbe incrinarsi ancora di più.

Non bastava Harry, adesso anche William fa infuriare Re Carlo III, il quale non ha preso per niente bene la situazione che si è venuta a creare. È caos nella Royal Family, il monarca dovrà sborsare dei soldi per colpa del nuovo principe del Galles. Ripensando al caso del “calzino bucato”, è palese che il marito di Camilla odia spendere soldi, per questo possiamo immaginare quanto sia furioso.

Diciamo che da quando è diventato Re Carlo III, il figlio di Elisabetta sta passando più guai e dispiaceri che altro, ha iniziato Harry con la Markle e adesso il colpo di grazia gliel’ha dato William and family. Sicuramente il terremoto che si è venuto a creare è di magnitudo 9, i reali non sono per niente felici delle scelte di William. Ecco che cosa è successo.

Carlo III è in collera anche con il figlio William

Re Carlo III in vista della quantità elevata di denaro che deve sborsare per “colpa” di William, di cui vi andremo a parlare nel prossimo paragrafo, ha pensato bene di risparmiare sul regalo di compleanno di Queen Camilla. La regina consorte infatti, il 17 luglio ha compiuto 76 anni. Pe l’occasione, il figlio di Elisabetta, ha richiesto a due reparti della cavalleria britannica di fare sparare il 41 e 62 salve di cannone, come tributo alla sua dolce metà.

Se Camilla avesse sperato magari in un brillante si è dovuta ricredere e si è dovuta “accontentare” dei fuochi d’artificio (si scherza ovviamente). Infine, ha ricevuto gli auguri sulla pagina social ufficiale della famiglia reale, non solo da Carlo, ma anche da William, Catherine (a quanto pare Kate non la possiamo più chiamare) e dagli altri membri della Royal. Ovviamente di Harry e Meghan neanche l’ombra.

Comunque, siete pronti a rimanere senza parole? Ecco perché Carlo deve mettere mano al portafoglio per colpa di William.

Vacanze alquanto costose

Re Carlo III dovrà sborsare un mucchio di soldi, se vuole tornare in vacanza nella sua (ex) adorata casa di Llwynywermod, acquistata da Charles ben 15 anni fa. Quando il monarca è salito sul trono, le proprietà del Galles sono state ereditate dall’attuale principe, cioè da William, il quale secondo il Mail On Sunday e dell’Indipendent, ha chiesto l’affitto al padre.

Sicuramente Carlo sperava di poter pernottare gratuitamente e/o forse in uno sconticino, come diremmo noi qui in Italia, ma ahimè Re Carlo III e la Regina Camilla dovranno pagare a prezzo pieno come tutti. Il principe del Galles non intende cedere nemmeno di un passo e quindi secondo una fonte molto vicina al monarca: “Il re era molto seccato ma quello era l’accordo. Vuol dire che può continuare a stare lì ma pagherà l’affitto al Ducato e il resto del tempo sarà affittato. Il re ha accettato di pagare…”.