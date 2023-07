Rita Dalla Chiesa, non può tornare a casa: l’accorato appello | Tutti si uniscono a lei

Rita Dalla Chiesa è su tutte le furie perché non può tornare a casa da quando qualcuno gliel’ha impedito. Andiamo a scoprire tutti i dettagli della vicenda assurda.

Nata il 31 agosto 1947 a Casoria (NA), Rita dalla Chiesa ha esordito in televisione nel 1983 quando le assegnarono la conduzione di Vediamoci sul Due in onda su Rai 2. Dopo due anni con Fabrizio Frizzi si è occupata di Pane e Marmellata, un’altra trasmissione televisiva dedicata ai ragazzi. I due convolarono a nozze, ma ben presto si lasciarono chiedendo il divorzio ottenuto solo nel 2002.

Nonostante tutto non si è persa d’animo e ha portato avanti la carriera televisiva accumulando tanti successi, tra cui Parlamento in e Forum. Nello studio di Forum è stata per tanti anni, dopodiché è stata sostituita da Barbara Palombelli. Successivamente ha condotto su Rete 4 Il trucco c’è e Il ballo delle debuttanti che si rivelò una delusione per la Mediaset.

Dopo Forum ha accettato di collaborare con LA7 per Miss Italia 2013. Nel 2015 accanto all’ex marito Fabrizio Frizzi ha condotto La posta del cuore e l’anno dopo ha pubblicato Il cacciatore di stelle, un libro per i più piccoli. Giorgia Meloni, inoltre, le chiese di affiancarla in politica, ma lei rifiutò per dedicarsi al suo lavoro.

In questi giorni si sta parlando di lei in merito a ciò che ha pubblicato sui social. Si tratta di uno sfogo che non è passato inosservato e riguarda terzi che non le permetterebbero di vivere serenamente la quotidianità. Cosa sta succedendo alla conduttrice? Andiamo a scoprirlo.

Rita Dalla Chiesa non può tornare a casa

Essendo un personaggio pubblico, Rita Dalla Chiesa tende a condividere tutto quello che la riguarda: dal lavoro alla famiglia. Molti sostengono che sia una delle conduttrici più amate del mondo dello spettacolo italiano e il merito è senza dubbio della sua indiscussa bravura davanti alle telecamere.

Infatti ha una marea di fan dalla sua parte che di recente ha messo un like o lasciato un commento a un suo Tweet. In pratica dice che non le danno la possibilità di tornare dai suoi affetti più cari. Colpa di una decisione presa per motivi di tutela dei cittadini.

“Il peggio che ci potesse capitare”

“Hanno cominciato a mettere ztl anche a PiazzaGiochi Delfici, Vigna Clara. Quindi io non posso tornare a casa la sera o andare al supermercato perché la mia macchina è vecchia. Dobbiamo comprare tutti macchine nuove. Questo sindaco è il peggio che ci potesse capitare”, ecco cosa si può leggere su Twitter.

La Dalla Chiesa ha una Micra immatricolata nel 1998 e una Raya della Toyota nel 2005. Di conseguenza lo spostamento con i suoi mezzi a quattro ruote è limitato con una legge emanata a poco dal sindaco. Una scelta, purtroppo, che incide sulla routine giornaliera di tante persone.