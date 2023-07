Lutto nel mondo della televisione: stroncato a soli 70 anni da una malattia fulminante

Terribile e fulmineo lutto nel vasto mondo della TV. Stroncato a soli 70 anni. La malattia non gli ha dato tregua.

È decisamente un momento molto particolare quello che sta percorrendo la TV italiana. Al di là dei cambiamenti e delle rivoluzioni che si stanno compiendo in essa, con addi, partenze e ritorni di vari conduttori, c’è ora un terribile lutto a spaccare i cuori dei telespettatori. L’uomo è morto a soli 70 anni a causa di una malattia fulminante.

Il decesso è avvenuto in ospedale nella Capitale. Nessuno si aspettava un epilogo così triste per lui. Si tratta di un immenso professionista, nonché di uno stimatissimo giornalista del nostro Paese e amatissimo volto televisivo, Ha lavorato per tantissimo tempo al Corriere Della Sera, dove si è occupato di criminalità, intelligence e terrorismo.

Si è anche dedicato nel corso della sua brillante carriera alla Strage di Ustica, avvenuta nel 1980. Eccellente autore di reportage che hanno lasciato il segno in TV, ha svolto pure il ruolo di consigliere degli autori, nonché di docente di sceneggiatura. Insomma si tratta di un uomo dalla mente brillante e dalle grandissime capacità, oltre che dal curriculum professionale di massimo rispetto.

Gravissimo lutto nel mondo della TV

La notizia all’Ansa è stata data dagli adorati figli, Edoardo, Ludovico e Victoria, nonché dalla famiglia che è rappresentata dallo studio legare CAU. La comunicazione, decisamente dura e dolorosa, è giunta come una sorta di fulmine a ciel sereno, dal momento che praticamente nessuno sapeva del suo ricovero e del suo precario stato di salute.

Certamente nei prossimi giorni, se non già nelle prossime ore, si potrà sapere qualche cosa di più in merito, ma ora è il tempo del dolore e del ricordo, da parte di amici, familiari e colleghi e del grande pubblico, che lo rimpiangerà a lungo. Del resto un professionista come lui non si può dimenticare e non è nemmeno facile da trovare.

Andrea Purgatori, stroncato dalla malattia fulminante

Stiamo parlando di Andrea Purgatori, che ha condotto con enorme successo Atlantide su La7. Tra i suoi ultimi recenti lavori non possiamo che annoverare la partecipazione al celebre docu Vatican Girl, dedicato espressamente al delicato e chiacchieratissimo caso di Emanuela Orlandi.

È stato per tanto tempo in passato inviato in zone di guerra, nonché autore sopraffino di importantissime inchieste giudiziarie italiane. Tra l’altro il professionista ha rivestito il duplice ruolo di attore e sceneggiatore di tante pellicole cinematografiche nonché di svariate fiction di successo, come, tra le altre, Il Muro Di Gomma, Il Giudice Ragazzino e Fortapàsc.