Cristiano Malgioglio, come si è conciato per le pulizie di casa: “Stile da casalinga disperata”

Cristiano Malgioglio ha pubblicato una foto in cui si mostra in una versione inedita, ovvero in tenuta da casalinga. Ecco la sua versione inedita su Instagram.

Nato a Ramacca il 23 aprile 1945, una volta ottenuto il diploma si è recato a Genova dove ha avuto modo di conoscere grandi personaggi del mondo dello spettacolo italiano. Basta menzionare Fabrizio De André che gli ha permesso di emergere nel settore della musica.

Infatti grazie a lui è riuscito a entrare in contatto con una casa discografica. Nel 1972 ha esordito come autore scrivendo il testo Amo per Donatella Moretti. Successivamente ha permesso a Iva Zanicchi di portare a casa la vittoria del Festival di Sanremo con la canzone scritta da lui Ciao cara come stai?.

Negli anni settanta si è proposto come interprete e così gli italiani hanno avuto modo di sentire Nel tuo corpo, destinato al cantautore brasiliano Roberto Carlos. A seguire ha pubblicato gli album Scandalo, Sbucciami e Maledizione io l’amo. Negli anni ottanta è stata la volta di Toglimi il respiro, Artigli, Bellissime.

Nel 1999 ha inciso l’album Ho dimenticato di baciare la sposa dove ha abbracciato vari generi musicali che vanno dalla rumba al cha cha cha. Ciò dimostra che ha un curriculum degno di tutto rispetto. E’ impossibile non amarlo, soprattutto per il suo sapersi mettere in gioco. Non a caso in questi giorni con tanta ironia si è mostrato in versione casalinga.

Cristiano Malgioglio in versione casalinga

I successi della sua carriera non sono terminati. Ha condotto con Massimo Giletti nel 2000 Casa Raiuno. Poi è stato un giurato di Ciak…si canta condotto da Eleonora Daniele nel 2010, ma l’anno precedente ha partecipato a L’Isola dei famosi con al timone della conduzione Simona Ventura.

Da non dimenticare X factor, Tale e Quale Show e la terza edizione del Grande Fratello Vip in cui ha regalato tante risate con la sua personalità gioiosa e coinvolgente. Nella casa del reality ha messo in risalto le sue doti ai fornelli e lo stesso ha fatto di recente alle prese con le pulizie domestiche.

Una foto inedita del cantautore

“Io stamattina alle prese delle pulizie di casa mia. Il mio stile da casalinga disperata”, ecco cosa ha scritto nella didascalia del post pubblicato qualche giorno fa. Tanti sono i commenti ricevuti, ma in particolar modo spicca quello di Maria Grazia Cucinotta.

Così facendo Cristiano Malgioglio ha strappato un sorriso ai suoi follower mettendosi in gioco con la carta dell’ironia. La sua versione è stata molto apprezzata. Del resto si sa: è impossibile non amarlo.