Antonella Clerici irriconoscibile: caschetto cortissimo e nero corvino | Combinata malissimo per alcuni

Antonella Clerici, la splendida conduttrice Rai sconvolge i cuori dei fan. Caschetto nero cortissimo. Mai vista così. Piovono critiche.

Antonella Clerici è diventata certamente ormai un vero punto saldo dell’azienda di Viale Mazzini. Ha iniziato il suo percorso ancora giovanissima in veste di giornalista sportiva, per lo più calcistica. Molti la ricorderanno a Dribbling. Successivamente per lei sono arrivate le conduzioni di show in prime time.

Pian piano si è avvicinata alla cucina, un mondo che sente più suo. Lo ha fatto dapprima con La Prova Del Cuoco, dove ha anche figurato come autrice. Ora, da qualche anno a questa parte, ci allieta dal lunedì al venerdì, su Rai Uno con il suo È Sempre Mezzogiorno. Qui insieme ai suoi amici chef, ci regala tanti consigli e accattivanti ricette da provare a replicare nelle nostre case.

Ora la trasmissione è stata messa in standby per la canonica pausa estiva, ma ritornerà a settembre 2023 per farci divertire al solito orario. Inoltre, come ha annunciato felice la stessa Clerici, la ritroveremo pure saldamente al timone di The Voice Kids, la cui prima edizione è andata in onda in primavera 2023, suscitando grandissimo clamore.

Antonella Clerici, chiacchieratissima per alcuni scatti

Certamente si rifarà anche quella Senior. Tutt’ora non si sia chi saranno i giudici e se saranno o meno riconfermati quelli della scorsa stagione. Adesso Antonella si sta godendo un periodo di meritato riposo, che è essenziale per ricaricare le pile, in attesa di un nuovo anno lavorativo decisamente intenso per lei.

Lo ha fatto in primis nella sua meravigliosa casa nel bosco, che talora ama mostrare in maniera molto generosa sui Social, sia tramite video che scatti. Ora è invece in Norvegia, in compagnia del suo adorato Vittorio Garrone. Tuttavia in questo momento sono ben altre le foto che la riguardano e che stanno facendo a lungo parlare di lei.

Irriconoscibile con il caschetto nero

Qui possiamo ammirare la conduttrice con un look molto diverso da suo abituale: capelli neri corvini a caschetto e corti. Praticamente è un’altra. No, non si tratta di una parrucca vera e propria, semplicemente tali foto appartengono al suo passato, quando lei non era ancora stata letteralmente travolta dal successo.

È un look certamente sbarazzino e strettamente legato agli Anni ’80, quando Antonella era ragazza. Alcuni suoi estimatori sono rimasti estasiati da tale visione, mentre altri assai sorpresi. In ogni caso, al di là della pettinatura e del taglio dei suoi capelli, lei era ed è sempre bellissima. A renderla ancora più affascinante sono il suo splendente sorriso e il suo sguardo luminoso.