Temptation Island, viene fuori la disgustosa verità: “Hanno preso in giro tutti” | Si sono messi d’accordo

Per l’ennesima volta una delle coppie di Temptation Island è al centro delle polemiche perché si dice che abbia mentito dall’inizio alla fine. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Temptation Island sta incuriosendo i telespettatori grazie alle avvincenti dinamiche che si stanno creando tra i fidanzati e i tentatori. Già qualcuno ha deciso di chiedere il falò di confronto prima dei 21 giorni per mettere finalmente le cose in chiaro. I primi ad andare via sono stati Manu e Isabella. La ragazza ha voluto un faccia a faccia dopo pochi giorni per via di alcune dichiarazioni di lui.

Alla fine sono andati via mano nella mano, anche se sul web si dice che abbiano mentito per avere visibilità. Come se non bastasse si dice che Manu voglia cercare di farsi strada nel mondo dello spettacolo. In realtà proprio lui l’ha riferito tramite un’intervista. Il pubblico si è affezionato, ragion per cui probabilmente potrebbero rivederlo nel piccolo schermo.

A seguire Davide ha detto a Filippo Bisciglia di andare da Alessia per invitarla a parlare davanti al falò. Dopo una discussione tesa sono arrivati a farsi una promessa, ovvero di ripartire da capo senza rinfacciarsi più nulla. I telespettatori credono che non sarà facile, ma la speranza è l’ultima a morire.

Infine anche un altro fidanzato ha espresso il bisogno di mettere fine al gioco facendo chiamare la fidanzata. C’è stato un lieto fine, eppure qualcuno non li ha visti di buon occhio. L’investigatore social, Alessandro Rosica, ha dato una sua opinione avvalendosi dei social.

Una coppia di Temptation Island ha mentito

I due si sono voluti mettere alla prova per volontà di lei. Ha scoperto di una chat d’incontri dove la dolce metà aveva modo di conversare con altre ragazze. Convinta di essere stata tradita, non ha vissuto da gennaio la love story con il sorriso. Nei villaggi si sono avvicinati a dei tentatori e la situazione è degenerata.

Lei si è spinta oltre baciando un altro, così il falò è stato immediato e i toni sono stati eccessivi al punto tale che Filippo è intervenuto. In un secondo momento si sono rivisti e pare che ora abbiano ritrovato la serenità. C’è chi è felice del lieto fine, ma altri non sono convinti della lealtà di Giuseppe e Gabriella.

L’investigatore social sulla coppia: “Falsi e bugiardi”

Giuseppe ha ammesso di averla tradita in passato, di averle detto tante bugie e di non essere stato un buon fidanzato. Tuttavia ha capito che vuole lei accanto per tutta la vita. Gabriella ha deciso di dargli un’altra possibilità.

Alessandro Rosica ha detto che i due hanno mentito, poiché la vicenda è palesemente paradossale. Su Instagram ha ampiamente affrontato il discorso e tanti follower sostengono le sue parole. Al momento i diretti interessati non hanno ancora risposto.