Serena Bortone, finalmente non si nasconde più: “Relazioni con donne? Ho avuto le mie…”

Serena Bortone, la conduttrice Rai come non l’avete mai sentita. Le sue forti dichiarazioni riguardano le relazioni con le donne.

Si sta godendo delle lunghe, rilassanti, divertenti e super colorate vacanze in Portogallo, la meravigliosa Serena Bortone. La giornalista Rai, con alle spalle un curriculum di massimo rispetto, ha chiuso definitivamente i battenti del suo Oggi È Un Altro Giorno. Il programma è andato in onda per ben tre anni su Rai Uno nel primo pomeriggio.

Tantissime sono state le esclusive che ci ha regalato con interviste a cuore aperto a numerosissimi personaggi del mondo dello sport, della politica e dello spettacolo. Ora vedremo al suo posto un programma nuovo di zecca, ovvero La Volte Buona, condotto di Caterina Balivo. Il che sancisce un suo grande ritorno sul Piccolo Schermo.

Tuttavia pare che la Bortone non l’abbia affatto presa bene, tant’è che non si è presentata alla presentazione dei palinsesti Rai, avvenuta a Napoli. Chiaramente la sua assenza è stata molto notata e lei non ha affatto preso il sorriso. Anzi! Ha proseguito a mostrarsi felice e rilassata, oltre che ben vestita e truccata, nel corso del suo lungo break vacanziero all’estero.

Serena Bortone, una donna molto riservata

Nel corso della prossima stagione la ritroveremo su Rai Tre il sabato e la domenica sera all’orario di cena con un programma che dovrebbe chiamarsi Le Parole, come ci ha fatto sapere lei stessa con un post apparso sul suo Profilo Ufficiale Instagram. Non si sa però se ricomparirà al Cantante Mascherato nel ruolo di giudice che ha svolto con successo in passato.

In molti in Rete mormorano che potrebbe ritornare in quel caso a riprenderselo la stessa Balivo. Serena, nonostante sia una conduttrice molto stimata e famosa, è anche una donna profondamente riservata. Pertanto non ama parlare della su vita privata. In ogni caso ora è single e super dedita al suo lavoro.

La sua confessione sulle relazioni con le donne

Chiacchierando con il settimanale Chi, ha svelto dei suoi rapporti con le donne: “Ho avuto le mie corteggiatrici donne. Proprio in questi giorni ho chiesto consiglio a un’amica omosessuale su come affrontare una dichiarazione: ci tenevo a non ferire la sua sensibilità.”. Tra l’altro la giornalista ha sempre lottato per i diritti di tutti. Non per nulla frequenta i Pride dal 2000.

“Frequento i Pride dal 2000, da Miami a Roma. Non ho mai accettato che un Paese come il nostro non riconoscesse i diritti di tutti. Ora finalmente ci sono le unioni civili.”. Inoltre ha ribadito quale sia il suo concetto di normalità. “Il mio concetto di normalità è quello di chiedere a un mio ospite se si è mai innamorato di una persona del suo stesso sesso.”.