Amadeus, dopo tanto amore l’ha ‘fatta fuori’: ora ha in mente solo un’altra donna

Amadeus, l’ha fatta fuori senza se e senza ma. Non si amavano forse alla follia? Ora vuole un’altra. Nome top.

È certamente un periodo molto caldo per l’ambiente dello spettacolo e in particolar modo televisivo. Il pubblico italiano lo ha ormai capito, ma comunque non si è mai del tutto abituato a tutto ciò. Stiamo parlando di repentini cambiamenti e rivoluzioni, così come fortissime docce fredde che sono avvenute all’interno dei vasti palinsesti, sia delle Reti Rai che Mediaset.

Ora poi che ci sono state le presentazioni ufficiali, le notizie sono certe e pertanto non si può più tornare indietro. Tra i conduttori più amati dell’Azienda di Viale Mazzini c’è da annoverare Amedeo Sebastiani in arte Amadeus. Lo ritroveremo in autunno alla conduzione degli show preserali, in primis ne I Soliti Ignoti, anche se ritornerà pure ad Affari Tuoi.

Tuttavia il suo impegno più importante sarà quello rivolto al Festival di Sanremo 2024, per cui rivestirà per la quinta e ultima volta consecutiva il duplice ruolo di conduttore e di direttore artistico. Tuttavia anche qui ci sono cambiamenti in corso, soprattutto per il regolamento. In ogni caso ora i telespettatori sono per lo più curiosi di conoscere i nomi dei cantanti in gara.

Amadeus ha in mente soltanto lei

Oltre a ciò è molto viva la curiosità riguardo alle donne che divideranno la scena con Ama nel corso delle cinque serate del Festival. A quanto pare lui avrebbe voluto in sua compagnia coloro che hanno già fatto questa esperienza e che sono state tra le più amate dagli italiani. Ovviamente si tratta di vere e proprie star, non solo del Piccolo Schermo, ma del mondo dello spettacolo in generale.

Sono pertanto anche professioniste molto impegnate e lo sono per la verità non solo in Rai. Dunque non è certamente facile riuscire a mettere sempre d’accordo le parti. In ogni caso il buon Sebastiani è agguerrito più che mai in tale direzione. Vuole infatti dare in pasto agli italiani un’edizione del Festival di Sanremo 2024 talmente bella da leccarsi i baffi. Ora ha in mente soltanto lei.

Niente Chiara Ferragni, sì a Maria De Filippi

Ovviamente stiamo parlando di un cambio a livello professionale, dal momento che con la sua Giovanna Civitillo l’amore procede a gonfie vele, In poche parole pare che il conduttore abbia ricevuto un no da parte di Chiara Ferragni relativo alla proposta di ripetere l’esperienza all’Ariston. Ora si sarebbe sentito con la sua grande amica Maria De Filippi, che gli avrebbe dato importanti dritte per il suo lavoro.

Insomma pare che lui voglia, almeno per la prima serata, sul palco insieme a lui la regina indiscussa delle Reti Mediaset. Lei avrebbe risposto che dovrebbe pensarci un po’ prima di prendere una decisione netta al riguardo. Chiaramente per ora queste sono solo indiscrezioni, seppur forti, ma i fan della vedova Costanzo non vedono l’ora di vederla nuovamente al Festival.