Uomini e Donne, fiocco azzurro in studio: la coppia più amata dà la splendida notizia

Uomini e Donne, lietissima notizia per i fan del dating show. In arrivo un bel bebè per l’amatissima coppia. In alto i cuori.

Mentre sta andando in onda un’edizione estiva di gran successo di Temptation Island in prime time su Canale 5, i fan di Maria De Filippi non vedono l’ora di rivedere in TV il loro dating show del cuore. Uomini e Donne ritornerà a far loro compagnia a partire da lunedì 11 settembre 2023, dunque con un’esatta settimana di anticipo rispetto alla data precedentemente fissata.

La decisione a quanto pare è stata presa in questi giorni per fronteggiare il debutto, che avverrà proprio l’11, della nuova trasmissione di Caterina Balivo. Stiamo parlando de La Volta Buona. Dunque lei e Maria De Filippi si fronteggeranno a colpi di share. Sono previsti grandi cambiamenti all’interno del dating show più amato e nel contempo chiacchierato della TV italiana.

Non si conoscono ancora i nomi dei tronisti ma li consoceremo nelle prossime settimane, visto che il 20 agosto inizieranno le registrazioni. Attesissimo pure il Trono Over e anche qui potranno esserci delle vere e proprie rivoluzioni. Del resto Pier Silvio Berlusconi avrebbe chiesto a Maria e al suo team di moderare i toni sulle diatribe. Ed è anche su queste basi che molti si aspettano rinnovi a livello di partecipanti.

Uomini e Donne, fiocco azzurro per la coppia

Quest’anno non è stata una grande stagione per il Trono Classico, visto che le coppie nate in studio non sono durante un granché, una volta uscite dal programma. Ora ovviamente ci si augura che, a partire dalla prossima stagione, i tronisti possano essere più fortunati. In ogni caso anche quelli delle ben più datate edizioni sono rimasti nei cuori del grande pubblico.

Ci sono poi anche coppie che fanno letteralmente sognare ad occhi aperti, perché pare che si amino ancora di più rispetto a quando si sono conosciute in studio. Una in particolare sta facendo battere fortissimo i cuori. Ha messo al mondo il terzo figlio. Il piccolo si chiama Mattia.

Alessia e Aldo, genitori per la terza volta

I due sono già diventati genitori di Nicolò e Leonardo. Stiamo parlando ella bellissima Alessia Cammarota e Aldo Palmieri. A darne la notizia è stata la stessa mamma, tramite la condivisione di una Storia caricata sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram. In essa possiamo notare i due neogenitori con gli occhi socchiusi e con espressione tenerissima.

Si sfiorano con le teste, come per trasmettersi le forti emozioni che hanno provato in quel momento. I fan hanno il cuore pieno di gioia e si sono profusi in continui complimenti per loro, che sono indubbiamente una delle coppie più belle, affiatate e unite che si sono formate nel corso del tempo a Uomini e Donne. “Il tutto” ovviamente per grande soddisfazione di Queen Mary.