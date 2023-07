Vanessa Incontrada, mamma bis: sogno ad occhi aperti | Il bellissimo annuncio

Vanessa Incontrada, la splendida artista spagnola mamma bis. La lieta novella che scalda i cuori dei fan.

È certamente una conduttrice e un’attrice molto brava e con alle spalle tanta gavetta e un curriculum di massimo rispetto la mitica Vanessa Incontrada. Regina sia del Piccolo che del Grande Schermo, è diventata ben presto uno dei maggiori punti fermi della fiction del nostro Paese. Donna simpatica, ironica e autoironica, è un autentico vulcano.

Nonostante sia sovente attaccata sui Social dai terribili leoni da tastiera che non vanno mai in vacanza, per la sua fisicità, lei non ha mai perso il suo luminoso sorriso. Del resto è proprio questo da sempre uno dei suoi maggiori tratti distintivi, unito al suo fulgido talento e alla sua bellezza acqua e sapone ad averla aiutata a fare immediatamente centro nel cuori del suoi fans.

Costoro hanno molto sofferto quando sono venuti a conoscenza della fine della sua storia d’amore con Rossano Laurini, con il quale ha messo al mondo il suo unico figlio, che oggi sta diventando uno splendido adolescente. Stiamo parlando di Isal, che qualche volta è anche apparso sui Social in sua compagnia.

Vanessa Incontrada, la confessione sulla gravidanza

Oggi ha 16 anni e loro hanno un rapporto splendido. “Sento di essere per lui un punto di riferimento per tante cose. A volte mi da consigli, è molto protettivo, anche se non lo fa vedere.”. Ha svelato Vane durante una sua chiacchierata con Diletta Leotta. Il loro incontro è avvenuto a distanza, tramite collegamento video, all’interno del podcast Mamma Dilettante, disponibile su YouTube.

Chiacchierando con la giornalista sportiva, la Incontrada ha svelato di aver avuto una gravidanza difficile sotto molti punti di vista, ma di aver cominciato praticamente subito a lavorare. In ogni caso oggi, con molta probabilità, si sarebbe comportata in maniera diversa. “Ad oggi non so se lo farei, mi prenderei più tempo per lui”, ha svelato l’artista.

Mamma bis, il suo lieto annuncio

Sia lei che il suo allora compagno desideravamo molto diventare genitori e, quando lei ha notato che il test di gravidanza fosse positivo, seppur felicissima era rimasta frastornata. “Ho sempre avuto un forte istinto materno. Ho conosciuto mio marito ad agosto e a novembre ero incinta. Abbiamo deciso e alla prima è successa.”, ha dichiarato Vanessa.

Ora la Incontrada è attualmente single, ma tempo fa, quando ancora era legata sentimentalmente parlando a Laurini, aveva rilasciato a Vanity Fair una dolcissima e romantica dichiarazione, che aveva scatenato la gioia nei cuori dei fans. ” Mi piacerebbe molto averne un altro, adesso vediamo che succede perché per me non è stato semplice fisicamente.”,