Giovanni Ciacci, dopo l’espulsione dal Gf Vip che fine ha fatto: ecco come campa oggi

Ecco che fine ha fatto Giovanni Ciacci, dopo quell’esclusione esemplare dal Grande Fratello Vip. Oggi campa così e sicuramente l’esperienza del reality Mediaset non se la dimenticherà mai, anche perché la sua vita è cambiata dopo di allora.

Il caso Bellavia è stata la piaga dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, motivo per cui Pier Silvio Berlusconi ha voluto stravolgere le regole del reality. Quelle immagini i telespettatori non le devono vedere più, per questo sta facendo “pulizia” in tutti i sensi, dalla sua emittente televisiva.

Giovanni Ciacci prima del Grande Fratello Vip

Giovanni Ciacci è lo stylist, costumista e personaggio televisivo, nato l’11 marzo 1971 a Siena. Grazie all’amica Valeria Marini che lo fa approdare nel mondo dello spettacolo, l’ex gieffino si fa subito apprezzare per i suoi abbinamenti dei costumi di scena. Per questo inizia a lavorare dietro le quinte, vestendo personaggi illustri quali Antonella Clerici, Caterina Balivo e così via.

In seguito Giovanni inizia a lavorare con fotografi famosi, case di moda altisonanti e registi di un certo livello. Grazie alla fama che andava via via costruendosi, Ciacci ha avuto la possibilità di approdare davanti alle telecamere, conducendo insieme alla Balivo, il programma Detto Fatto, fino al 2019. Presenta anche Vita da copertina per un anno e partecipa a Ballando con le stelle, lanciando un record assoluto, cioè per la prima volta un concorrente si è esibito con un ballerino dello stesso sesso.

Cosa fa oggi Ciacci?

Quando è stata resa pubblica la malattia di Giovanni Ciacci, cioè la sua positività all’HIV, la sua vita lavorativa ha subito un brusco rallentamento. Come aveva dichiarato lui stesso: “Un ex agente mi disse ‘Non lavori più perché sei sieropositivo’. Una mia collega lo aveva detto al direttore di rete per non farmi lavorare più. Lì mi è montata una rabbia incredibile e la voglia di venire al Grande Fratello per raccontare la verità…”.

Partecipò così al reality Mediaset proprio per questo, per estirpare qualche stereotipo sulla malattia. Purtroppo però le cose sono precipitate come tutti saprete, non staremo qui a ripercorrere la vicenda Bellavia, Ciacci, Lamborghini e così via, in quanto ne abbiamo ampiamente parlato nei mesi scorsi. Ad ogni modo, in molti si sono chiesti cosa faccia oggi Ciacci?

Da quello che aveva dichiarato, dopo l’espulsione dal Grande Fratello Vip, è peggiorato a livello di salute, in quanto conviveva con pesanti attacchi di panico che gli impedivano di dormire e inoltre è stato abbandonato da molti sponsor. Per il momento non sembra ci siano altre offerte lavorative imminenti per lui, da quello che possiamo vedere sui social, continua il suo ruolo di influencer, collabora con diversi brand sui social e gestisce il suo D-Shop in Sicilia.