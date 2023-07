Roberta Di Padua, come si è conciata per la comunione del figlio: look esplosivo e davvero pazzesco

Roberta Di Padua e il suo look esplosivo. Ecco come si è conciata per la comunione del figlio, non sembra neanche lei. Il web impazzisce dopo averla vista, diciamo che ci ha abituato ad altri tipo di scatti.

Ecco come si è conciata Roberta Di Padua, per la comunione del figlio. Non ha veramente badato a spese, quel look esplosivo avrà distolto sicuramente l’attenzione dal festeggiato, in quanto gli obiettivi saranno stati tutti per lei. Questo scatto è molto diverso da quelli che posta di solito, ma la sostanza è la medesima.

Roberta Di Padua sa come divertirsi, questo è certo. Da quello che si può vedere tramite i suoi scatti social, la dama del Trono Over, non ha nessuna intenzione di sprecare la vita in attesa della sua anima gemella. Spiagge, bikini sexy, vestiti sensuali e feste a bordo piscina, sono una routine per lei.

Cosa sappiamo di Roberta Di Padua?

Roberta Di Padua è la dama del Trono Over, la cui presenza è diventata ormai fissa da diverse stagioni del dating di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Nata a Cassino nel 1982, la Di Padua è una segretaria per un importante esponente politico della regione Lazio e ovviamente non sdegna il suo successo sui social, da quando è diventata un personaggio pubblico. Di lei non sappiamo molto, se non che è mamma di Alex, avuto dal suo precedente compagno, il fratello dell’ex tronista di Uomini e Donne Federico D’Aguanno, Giuseppe.

La prima volta che partecipò a Uomini e Donne, la dama pensava di aver trovato il suo grande amore in Riccardo Guarnieri il quale però l’ha scaricò per Ida Platano. Da allora, la Di Padua è tornata al dating della De Filippi. Pare essere single, eppure degli insistenti rumors la vedrebbero attualmente in vacanza con un tronista dello show. Capiremo immediatamente se questi pettegolezzi sono fondati o meno, dopo la pausa estiva di UeD.

Cambio di look per la Di Padua

Roberta Di Padua ha optato per un look esplosivo per la comunione del figlio Alex. Si è conciata così e i suoi followers l’acclamano, anche se è decisamente “più coperta” del solito. Con un bellissimo tailleur bianco, la dama si è mostrata in tutto il suo splendore.

Ha optato per una giacca sancrata e un pantalone a zampa d’elefante, il quale non passa sicuramente inosservato. Tra una cerimonia e una nuotata, Roberta Di Padua, ha trovato il tempo anche per notare un membro di Temptation Island, stiamo parlando di Manuel, il quale ha fatto battere il cuore alla dama. Ecco cosa ha scritto sul suo conto: “E Manuel da dove è uscito? Tanta roba”. Chi lo sa, qualora tra Manuel e Francesca le cose andassero male, la dama potrebbe farsi avanti in veste di tentatrice.