Pier Silvio Berlusconi massacrato con poche parole: “Ma come ti viene in mente?” | Annientamento totale

L’affascinante Pier Silvio Berlusconi nella bufera. Parole di fuoco per lui.

Certamente è molto chiacchierato per via dei tanti cambiamenti, definibili come delle vere e proprie rivoluzioni, che ha attuato all’interno delle Reti Mediaset il bravo e accorto Pier Silvio Berlusconi. Con il cuore a pezzi per la dipartita del compianto padre Silvio, si è subito rimesso al lavoro con il suo team, in vista della nuova stagione TV.

Ha scritto un’accorata lettera ai dipendenti e ha poi deciso, dopo il funerale di stato, di parlare a cuore aperto con loro. Ha rivolto loro parole di forza, di speranza e di tanta voglia di fare. Certe alcune sue decisioni hanno stupito i più e quando il comunicato stampa delle Reti annunciava che Barbara D’Urso non sarebbe più stata al timone di Pomeriggio Cinque, molti telespettatori sono rimasti senza parole.

Del resto lei aveva appena dato appuntamento a settembre 20203 ai suoi telespettatori dopo l’ultima puntata di stagione. Altra conduttrice che sta facendo molto parlare di sé è Belen Rodriguez, che ha lasciato l’Azienda del Biscione. Ad ogni modo lei, in un messaggio caricato nelle sue Stories Instagram non ha parlato di addio ma di arrivederci.

Pier Silvio Berlusconi e il suo veto

Ci sono anche due particolari arrivi, quello di Myrta Merlino che prenderà il posto di Barbara D’Urso a Canale 5 e di Bianca Berlinguer, che vedremo su Rete 4. Durante la presentazione ufficiale dei palinsesti ci sono state molte novità e fra di esse ci sarà una versione invernale di Temptation Island, visto il successo dell’edizione classica attualmente in onda.

Tuttavia ora c’è molta attesa di conoscere i nuovi concorrenti del GF. La prima novità è che non si chiamerà più Vip o Nip, definizioni che non piacciono all’AD delle Reti Mediaset. Parteciperanno sia persone note che sconosciute. Pier Silvio chiede maggior criterio per la ricercatezza dei concorrenti. Ha pertanto posto un veto a Signorini, ovvero di non far partecipare ne influencer ne OnlyFans.

Annientato da lei

Quindi una di loro, la bellissima Maria Sofia Federico è partita all’attacco. Le sue parole di fuoco nei confronti del compagno di Silvia Toffanin. “Indipendentemente dal chiaro pregiudizio che c’è dietro, riguardo le persone delle mia categoria, a Pier Silvio dico: “Tu che fai televisione non ti rendi conto che il Cinema è stato sostituito dalla TV e ora la TV sta per essere sostituita dai Social?”.

Al di là di questa considerazione, è nelle successive battute che lei ha voluto lanciargli una frecciatina: “Non ti viene in mente che per cercare di avvicinare la tua generazione alla generazione Z dovresti mettere in mezzo dei personaggi come me?”. La ragazza si è fatta conoscere per la sua partecipazione al Collegio e poi ha cambiato vita aprendo un profilo OnlyFans.