Natalia Titova se ne deve fare una ragione: le figlie sono identiche a Massimiliano Rosolino

Natalia Titova non può accettarlo: le figlie sono una goccia d’acqua del padre Massimiliano Rosolino. Ecco una foto che conferma la somiglianza.

Massimiliano Rosolino e Natalia Titova sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo italiano perché il loro amore è vero e ogni giorno non fa altro che crescere. Da un lato abbiamo un ex nuotatore con una carriera sportiva degna di tutto rispetto mentre dall’altra parte c’è una ballerina straordinaria che non smette mai di lavorare in pista e nella sale prove.

Lui a un certo punto ha voluto concentrarsi su un nuovo obiettivo, ovvero prendersi un suo spazio nel piccolo schermo. Di conseguenza si è messo alla prova in qualità di inviato ne L’Isola dei Famosi e a Pechino Express – Operazione Bangkok. Poi nel 2006 è stata la volta di Ballando con le Stelle dove ha avuto modo di conoscere la madre delle sue figlie.

Insieme hanno ballato e tra una performance e l’altra è scoccata la scintilla della passione e da allora sono inseparabili. Il loro amore cresce ogni giorno sempre più, chiaro segno che il vero sentimento può nascere anche in un contesto televisivo. La Titova, invece, è stata anche maestra nella scuola di Amici di Maria De Filippi e poi ha condotto successivamente Dance with me.

Nonostante i vari impegni riescono a trovare del tempo per sé stessi e per le splendide figlie, Vittoria Sidney e Sofia Nicole. La famiglia compare sempre affiatata e unita sui social e anche stavolta non ha fatto eccezione. Qualcuno, però, ha notato un dettaglio.

La rassegnazione di Natalia Titova

Nella famiglia c’è anche Bella, una dolcissima cagnolina, con la quale Rosolino ha aderito a varie campagne di sensibilizzazione verso i nostri amici a quattro zampe. I follower noteranno senza dubbio che nella maggior parte degli scatti della coppia c’è anche lei.

Infatti anche Bella ha festeggiato il compleanno della padroncina. In uno scatto pubblicato da qualche giorno dall’ex nuotatore qualche fan non può dare torto alla Titova. Non può far altro che gettare la spugna.

Un compleanno da festeggiare

“Nella nostra vita sono tante le cose che ci fanno crescere e cambiare, ma l’attivo di un figlio è sicuramente al primo posto…Gioie, preoccupazioni (e siamo solo a 12) e amore eterno...Love you Sofia“, ecco cosa è stato scritto nella didascalia del post contente due foto.

Molti sono concordi nel dire che le due ragazze siano identiche al padre. La Titova non può fare altro che accettare la realtà dei fatti. Una cosa è certa: la loro bellezza è sicuramente stata ereditata da entrambi i genitori.