Mediaset, una delle più amate è finita male: “Si è ridotta a farlo nei paesini” | Dispiacere immenso

Un volto amatissimo di un noto programma televisivo ha cambiato radicalmente la sua vita una volta tornato alla vita di sempre. Ecco di chi si tratta.

Tante persone estranee al mondo dello spettacolo hanno la possibilità di mettersi in gioco davanti alle telecamere ricevendo una chiamata da qualche programma televisivo. Un reality, un reality show, uno show, un quiz e tanto altro ancora oggigiorno viene proposto agli italiani. Per questo motivo non c’è altro che l’imbarazzo della scelta.

Il programma in questione è uno dei tanti di Maria De Filippi, la quale è stata nuovamente confermata da Pier Silvio Berlusconi per i prossimi palinsesti Mediaset e con lei anche Gerry Scotti e Michelle Hunziker. D’altronde è impensabile non vederli più nel piccolo schermo. La De Filippi da anni propone C’è posta per te, Uomini e Donne, Tu si que vales! e Amici. Ogni anno riscuote sempre un grande successo, ragion per cui si punta sempre ben volentieri sulle sue idee.

In questo caso stiamo parlando di Amici. L’ultima edizione si è conclusa con la vittoria di Mattia Zenzola, allievo di Raimondo Todaro. In questi giorni si ipotizza di una love story con Benedetta Vari perché spesso si mostrano insieme sui social, nonostante lei sia fidanzato con un altro. A prescindere da tutto adesso è alle prese con il lavoro offerto durante la finale del Serale.

Da qualche ora l’attenzione si è focalizzata su una cantante di una delle precedenti edizioni, considerata una delle migliori per la sua voce fantastica. Il motivo? Da quando ha terminato la sua esperienza nel talent show pare che non sia riuscita a far decollare la sua carriera. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Finita male per il volto della Mediaset

Lei era una delle allieve seguite da Lorella Cuccarini nell’edizione Amici 21 ed è arrivata in finale. Non ha ottenuto la vittoria, ma in compenso un buon riscontro dalla critica. Infatti ha ottenuto delle collaborazioni con varie case discografiche.

Come se non bastasse nella casetta ha trovato anche l’amore. E’ fidanzata con Dario Schirone, ballerino della medesima edizione. Lei è la dolce Sissi. Purtroppo pare che non sia stata baciata dalla fortuna come tanti suoi compagni d’avventura.

“Peccato che non riesca a emergere”

“Una delle voci più belle di Amici finita a cantare nei paesini con 16 euro di budget e una zattera come palco” e “Uno spreco davvero. Ha tantissimo potenziale ed è un peccato che non riesca a emergere”. Questi sono solo alcuni dei commenti che si possono leggere sul web in merito a Sissi.

In tanti la pensano allo stesso modo proprio perché la ragazza è considerata una delle migliori delle ultime edizioni del talent show. Educata, gentile e a modo, è entrata nel cuore di tutti e queste lamentele non sono altro che una conferma di quanto detto.