Kikò Nalli non si trattiene su l’ex moglie: “Mi ucciderebbe se Tina…”

Kikò Nalli torna a parlare dopo tanto, della sua ex moglie, Tina Cipollari, alla quale riserva determinate parole che hanno fatto presagire una realtà molto più ampia. Ovviamente i fans dell’opinionista sono molto preoccupati per lei.

Lo ucciderebbe un fatto del genere, così Kikò Nalli parla della sua ex moglie Tina Cipollari, il parrucchiere non si trattiene e con le sue parole potrebbe aver spoilerato uno scenario finora tenuto all’oscuro. Non si sa cosa succederà, quel che è certo è che il futuro di sua moglie è appeso ad un filo.

Galeotto è stato quel loro amore sbocciato nel 2005, grazie a quello stesso show, per cui Tina Cipollari continua a lavorare, ma con un ruolo diverso. Oggi è un’opinionista di Uomini e Donne, ma all’epoca Maria De Filippi, conobbe l’indomabile Tina, nel ruolo di tronista, corteggiata spudoratamente da Kikò Nalli. I due dopo tanti alti e bassi, convolarono a nozze e dal loro amore nacquero tre stupendi figli. Purtroppo però, nel 2018 i due si lasciarono, ma conservarono comunque un rapporto di rispetto reciproco per amore dei loro figli.

Anche Tina non è immune alla politica di Berlusconi

Tina Cipollari, non è né la prima né l’ultima, che in queste settimane è stata “vittima” delle nuove regole imposte da Pier Silvio Berlusconi. La Cipollari, ha capito molto bene che l’aria in casa Mediaset, sta cambiando. Se ne sono accorte la D’Urso, la Blasi e adesso anche lei tocca con mano questo nuovo movimento: “Meno trash, più politically correct“.

Pare che Pier Silvio Berlusconi sia consapevole del fatto che Uomini e Donne senza Maria De Filippi e Tina Cipollari, farebbe fatica a proseguire, in quanto loro due e Gianni Sperti sono ormai i personaggi chiavi del dating pomeridiano. Per questo non vuole licenziare in tronco anche Tina Cipollari, come ha fatto con Carmelita, bensì a lei ha dato un preciso ultimatum. Se vuole tenersi stretto il suo impiego, dalla prossima edizione dello show della De Filippi, dovrà tenere il massimo rigore, se no sarà fuori anche lei.

Basta litigi, basta volgarità, Berlusconi junior ricorda a tutti che essendo nella fascia protetta, certi atteggiamenti non saranno più accettati. Pena l’esclusione dall’emittente televisiva del “Biscione”.

Domeranno Tina Cipollari?

Non si sa se riusciranno mai a domare un tipo tosto come Tina Cipollari, quel che è certo però è che qualcosa “bolle in pentola” per quanto riguarda il futuro lavorativo dell’opinionista. Da rumors pare che la Cipollari potrebbe tornare nel dating di Maria De Filippi, Uomini e Donne, non più come opinionista, bensì come dama del Trono Over.

A rincarare la dose ci ha pensato il suo ex marito, Kikò Nalli, il quale non si trattiene sulla donna e dichiara: “Mi ucciderei dalle risate per come farebbe impazzire i corteggiatori…Non ne so nulla…Ma se Tina decidesse di farlo, sarei il suo primo fan…”. Con queste parole, il parrucchiere ha fomentato di più la curiosità degli spettatori, in quanto non conferma, ma neanche smentisce il possibile cambio di ruolo della Cipollari.

Sicuramente ai suoi followers non importa con che ruolo accederà alla prossima stagione di Uomini e Donne, basta che la Cipollari ci sia, poi è tutto concesso. Staremo a vedere con i prossimi sviluppi.