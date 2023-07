Uomini e Donne, terremoto per il trono over: “loro 3 vanno cacciati” | Chi non vedremo più

Uomini e Donne, terremoto vero e proprio nel dating show di Canale 5 “i tre vanno cacciati”. Che cosa sta per accadere?

Nonostante siamo ancora in piena estate, chi lavora dietro le quinte in TV sta lavorando intensamente a una nuova stagione, cercando di dare il massimo ai telespettatori. Certamente all’interno del palinsesti delle Reti Mediaset troveranno ampio spazio le trasmissioni di Maria De Filippi, una delle conduttrici più amate dagli italiani di ogni età.

Ora sta andando in onda su Canale 5 la nuova edizione di Temptation Island che è un grandissimo successo. Ed è per questo motivo che ci sarà anche una versione invernale. Tuttavia non si sa ancora chi ci sarà a conduzione. A settembre ritroveremo saldamente ai loro posti Tu Si Que Vales, uno dei programmi di punta del sabato sera della Rete Ammiraglia Mediaset, nonché Amici e Uomini e Donne.

Le registrazioni del dating show più amato, chiacchierato e seguito della TV italiana, inizieranno a fine agosto. Tantissima è la curiosità di conoscere i nomi dei nuovi tronisti e delle nuove troniste. In Rete si parla moltissimo del fatto che potrebbero salire sul tanto agognato trono i celebri ex di alcuni tronisti/e, che hanno visto concludersi da poco la loro storia d’amore nata in quello studio.

Uomini e Donne, nel mirino il Trono Over

Tra i nomi più papabili ci sono quelli di Carlo Alberto Mancini e Carola Viola Carpanelli. In ogni caso ora c’è grandissima attenzione anche nei confronti del Trono Over, che da quando ha fatto capolino nel programma ha suscitato grande attenzione nei cuori e nelle menti dei telespettatori.

Non per nulla le storie di dame e cavalieri piacciono molto e divertono pure. Tante le storie nate grazie a Queen Mary, che si sono anche dimostrate in grado di sussistere pure a telecamere spente. Se ora si attende il grande ritorno di Isabella Ricci, dopo la conclusione del suo matrimonio quasi lampo con Fabio Mantovani, ora ci sarebbero tra grandi protagonisti del Trono Over in serio pericolo.

Loro tre vanno cacciati

Stiamo parlando della mitica Gemma Galgani con i suoi 12 anni di presenza da Maria, Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. In particolare sul Web, ci sono molti utenti che chiederebbero alla stessa De Filippi un rinnovo del Trono Over, con tanto cdi cacciata di questa dama e dei due cavalieri.

“Gemma, Riccardo, Armando, tre volti che vanno cacciati definitivamente dal programma. È chiaro a tutti che sono lì solo epr avere popolarità. Si tratta chiaramente di commenti molto forti e che si vanno ad aggiungere a quelle voci secondo le quali Pier Silvio Berlusconi avrebbe chiesto alla vedova Costanzo di far abbassare i toni nelle chiacchierate e nei confronti che avvengono in studio.