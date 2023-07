Questa 22enne oggi faticherete a riconoscerla: è stata una delle protagoniste dello scorso Gf Vip

Qui una bellissima e giovane donna, che lo scorso anno è stata immensa protagonista del GF Vip 7. L’avete riconosciuta?

È certamente stata un’edizione molto particolare e assai turbolenta, quella che si è conclusa da qualche mese del GF Vip 7. Tra l’altro le gatte da pelare per Alfonso Signorini sono state moltissime, fin dalle primissime battute, dal caso Marco Bellavia, che ha fatto parlare di sé ovunque. Inoltre per molti è stato lui il vincitore morale a questo giro.

Grande protagonista di quell’edizione è stata anche la donna che vediamo ritratta in questo scatto da sapore leggermente vintage. Qui aveva poco più che 20 anni, esattamente 22, ed era talmente bella da togliere il fatto. In ogni caso, osservando con grande attenzione la fotografia, definibile come una vera opera d’arte, si può notare il suo sguardo a dir poco magnetico.

Esso è rimasto sotto sotto lo stesso. Allora non era ancora conosciuta, ma certamente conquistava i cuori. Fisico asciutto, ma dotato della classiche curve al posto giusto, capelli lunghi perfettamente lisci e biondi. Trucco quasi assente e pose da diva. Diciamo che era già in potenza allora quello che poi sarebbe diventata qualche anno dopo, una volta cresciuta.

Grande protagonista del GF7, bellissima ieri come oggi

Oggi è una vera e propria star e una persona dotata di una grandissima personalità. Non possiede di certo i classici peli sulla lingua e non si fa alcun problema a dire sempre quel che pensa, anche usando parole forti e toni molto accesi. Ed è proprio per questo suo modo di essere e di fare che era stata scelta da Alfonso Signorini per partecipare al suo reality.

Tra l’altro il suo nome , insieme a quello di Antonino Spinalbese, era stato uno dei primi ad essere sussurrato in Rete per la lista dei concorrenti. La sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia non è durato molto ed è stata eliminata tramite un televoto flash indetto dagli autori dopo un suo comportamento considerato scorretto. Lo aveva attuato nei confronti di Nikita Pelizon.

Elenoire Ferruzzi e il suo scatto vintage

Chiaramente stiamo parlando della splendida Elenoire Ferruzzi, che oggi è più lanciata che mai sui Social, in particolare su Instagram. Qui ama tenere compagnia a suoi numerosi followers sia tramite il caricamento di Stories che la condivisioni di post. In particolare adora condividere momenti della sua quotidianità, ma anche alcune chicche, come questa foto appartenete al suo album di personale.

I suoi fan sono rimasti estasiati innanzi a cotanta bellezza e si son profusi in complimenti a non finire. Nel frattempo si augurano che lei possa tornare ben presto in TV. Lei, dal canto suo, ha voluto regalare al suo pubblico intense performance musicali, sia sui Social, sia dal vivo a importanti eventi.