Diletta Leotta sommersa dai commenti (sopra le righe) per una foto | Il commento: “Siete dei por..i contenetevi! “

Diletta Leotta, la splendida giornalista sportiva sommersa dai commenti decisamente fuori luogo. Arrivo poi il quello più spiazzante.

Manca davvero pochissimo al lieto evento. I suoi fan, decisamente affezionati e numerosi, non vedono l’ora. Lei non sta più nella pelle, così come il suo affascinante fidanzato Lorius Karius. La loro bambina nascerà ad agosto e lei dunque passerà i giorni più caldi dell’anno in ospedale, in attesa del parto.

Si tratta della sua prima creatura e lei sta vivendo la dolce attesa con immensa felicità, ma anche con qualche piccola paura, come è normale che sia. Nonostante ciò non si è mai fermata e ha proseguito a far movimento fisico e sport. Lavorativamente parlando ha proseguito nella sua professione in radio su Radio 105 accanto all’amico Daniele Battaglia, così come nelle vesti di giornalista sportiva.

Ha anche ideato un meraviglioso podcast, disponibile su YouTube, intitolato Mamma Dilettante, che sta spopolando ovunque ed è seguitissimo. Qui Diletta intervista coppie del mondo dello spettacolo da poco divenuti genitori, oltre che singole mamme. La prima ad aprire le danze è stata la meravigliosa Alessia Marcuzzi, madre di Tommaso e di Mia.

Diletta Leotta, lo scatto che divide

Tra le altra gradite ospiti annoveriamo anche Ilaria D’Amico, così come la divina Elisabetta Canalis. A breve potremo ammirare anche la vulcanica Vanessa Incontrada, come ha annunciato euforica la Leotta con un post. Tra le coppie vip impossibile non annoverare Christian Vieri e Costanza Caracciolo.

Ora che manca davvero poco al parto, Diletta continua a deliziare i suoi estimatori sui Social con tantissimi scatti. Negli ultimi è apparsa con indosso un delizioso vestitino rosa confetto, mentre è intenta a fare colazione con una super tazza di cappuccino e tanti squisiti dolcetti, che lei addenta golosa. Peccato che alcuni utenti non si siano dimostrati molto rispettosi nei suoi confronti.

” Siete dei por…”, il commento che fa scoppiare il caos

Alcuni utenti e una in particolare sono rimaste sconcertate da alcune parole pronunciate soprattutto da uomini, che hanno mancato di rispetto a una donna, che è in dolce attesa. “Siete dei por…”. Chiaramente il suo commento non è passato inosservato e c’è anche chi l’ha attaccata pubblicamente e in maniera assai dura e sempre poco rispettosa.

Molte altre persone si sono però unite a lei, sostenendo che oggigiorno ci sia maggiormente bisogno di dare una vera e propria educazione a tutti quanti. Altri ancora hanno parlato di vera e propria mancanza di delicatezza nei confronti di Diletta. Dal canto suo lei non vuole rovinarsi il magico momento, cosciente anche del fatto che purtroppo i leoni da tastiera sono sempre dietro l’angolo.