Meghan e Kate, l’uscita senza i rispettivi mariti: massacrate veramente per poco

Meghan Markle e Kate Middleton sono uscite senza i loro mariti e sono state “massacrate” veramente per poco, c’è chi fa sgarri molto peggiori dei loro e non viene mai ripreso. Come riusciranno a superare tutto questo?

Si sono concesse un’uscita da single, Meghan Markle e Kate Middleton, lasciando quindi a casa i rispettivi mariti. Peccato che le due cognate/nemiche sono state criticate aspramente e massacrate verbalmente. Non se lo meritavano sicuramente, anche perché la loro colpa è veramente lieve rispetto ad altri che hanno fatto azioni veramente molto peggiori. Eppure non hanno avuto il minimo ritegno nell’attaccarle.

Leggendo queste prime righe molto probabilmente, penserete che siamo impazziti, in quanto era tanto che non parlavamo più delle due cognate nel medesimo articolo. La loro rivalità e se vogliamo anche un po’ di odio, è risaputo, eppure c’è un episodio che non possiamo non menzionare. Continuate a leggere e capirete la vicenda completa.

Galles contro Sussex

Gli attuali principi del Galles, William e sua moglie Kate Middleton, hanno voluto prendersi una piccola rivincita sui Sussex, diventati ormai loro acerrimi nemici. Harry e Meghan Markle, hanno ormai perso praticamente quasi tutta la stima che i loro sostenitori riversavano su di loro e con questa loro mancanza, probabilmente arriveranno ai minimi termini.

William, Kate e i loro tre figli, George, Charlotte e Louis per dimostrare a tutti di essere una vera famiglia unita e felice, si sono mostrati tutti insieme al Royal International Air Tattoo alla Raf, nel Gloucestershire. Questo evento era il preferito di nonna Elisabetta, per questo nipoti e bisnipoti hanno partecipato tutti insieme per omaggiarne il ricordo. Sono addirittura saliti su quel famoso aereo che ha trasportato la Regina Elisabetta II, durante il suo ultimo viaggio da Edimburgo a Londra, per il suo funerale.

Con un look impeccabile e un atteggiamento armonioso, i principi hanno voluto dimostrare di essere molto meglio dei duchi del Sussex, totalmente assenti all’evento. Della serie “we are family”, voi invece no!

La stoccata a Kate e Meghan

Kate Middleton ha presenziato da poco tempo come spettatrice a Wimbledon, sfoggiando un look impeccabile, con quella mise verde chiara semplicemente adorabile. Vedendola oggi, è impossibile non pensare al 2018, quando su quegli spalti era insieme a Meghan Markle piuttosto che a Federer. All’epoca non si volevano ancora accoltellare a vicenda, piuttosto il contrario, erano apparse senza mariti, sorridenti e più unite che mai (all’apparenza).

Il problema quella volta scaturì, per la scelta del loro outfit, aspramente criticato, in quanto una delle regole fondamentali di Wimbledon è quella di dover indossare un abito elegante e sciccoso. Le due nobili si erano presentate con abiti eleganti sì, ma molto, molto casual. Per non parlare di quel cappello con cui sono arrivate che ha fatto venire un infarto ai presenti (si fa per dire), in quanto questo tipo di accessorio è bandito, per evitare che gli spettatori siano disturbati nella visione del match. Entrambe si erano poi rese conto di quel dettaglio e avevano messo da parte il cappello, fino al rientro a casa.