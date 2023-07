Striscia la Notizia, l’ex velina disperata: rischiato il soffocamento | Non respirava più

Un’ex velina di Striscia la Notizia ha vissuto ore di panico per un evento del tutto inaspettato. Ecco di chi si tratta e cosa è successo.

Il programma televisivo di Antonio Ricci da anni riscuote un grande successo e il merito è senza dubbio dei servizi avvincenti proposti dagli inviati. Riescono a dare voce al malcontento del popolo italiano e spesso riescono nella loro impresa. Basta pensare che Vittorio Brumotti combatte contro coloro che non rendono tranquille le strade delle città perché alle prese con la droga.

La prima puntata è andata in onda il 7 novembre 1988 su Italia 1 con alla conduzione Ezio Greggio e Gianfranco D’Angelo dalla durata di sette minuti. Solo nel 1990 è stati introdotto il Gabibbo e dopo cinque anni è arrivato nello studio Enzo Iacchetti accanto al collega diventato storico in seguito.

Nel 1996 è stata la volta del Tapiro d’Oro, una statuetta consegnata a chi compie dei gesti eclatanti e discutibili. Allo stesso tempo si fa strada la velina, ovvero una bellissima giovane che all’inizio aveva il compito di riferire le notizie. Oggi, invece, si diletta semplicemente nel ballo a inizio di ogni puntata.

Molte dopo quest’esperienza sono riuscite a costruire una carriera nel mondo televisivo. Le ultime sono state Cosmary e Anastasia, ma è probabile che torneranno nella prossima edizione per la gioia dei fan. Per ora la loro attenzione è focalizzata su un’amatissima ex velina. Ecco di chi si tratta e cosa è successo.

Attimi di paura per la velina

Chi è la velina in questione? Ecco degli indizi. Nata a Sassari il 12 settembre 1978, non ha raggiunto la laurea per cercare di sfondare nel mondo dello spettacolo. Ha esordito nel film Il pesce innamorato di Leonardo Pieraccioni per poi essere scelta come velina nel 2002 con Maddalena Corvaglia.

Dopo ha recitato in Carabinieri, Love Bugs con Fabio De Luigi, Natale a New York di Neri Parenti. Ha condotto su MTV Total Request Live, MTV TRL Music Awards 2009. E’ sposata con un chirurgo americano di nome Brian Perri ed è madre di una bimba di nome Skyler Eva. Lei è Elisabetta Canalis. Non ha vissuto bei momenti di recente.

“Non respirava”

“Ho fatto la manovra famosa di Heimlich. Nel mio caso stava mangiando un pezzo di mela…era seduta vicino a me mentre stavamo guardando un cartone animato…smette di respirare…devi girarli di schiena e dare due colpi qui dietro. La lucidità per farlo ti viene perché sei la mamma. Ma viene a chiunque”.

Il suo racconto, esposto a Diletta Leotta a Mamma Dilettante, ha lasciato tutti a bocca aperta. Per fortuna è intervenuta in tempo e così la sciagura è stata prontamente evitata.