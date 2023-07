“Povera bestia”: Fabio Fazio sconcertato dal racconto della Littizzetto

Luciana Littizzetto ha raccontato un episodio della sua vita che ha colto alla sprovvista il collega e amico Fabio Fazio. Ecco cosa è successo alla simpaticissima comica.

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto pe anni sono stati al timone della conduzione di Che tempo che fa con l’aiuto di Filippa Lagerback. Nato come programma concorrente a Striscia la Notizia, il primo conduttore è stato Edmondo Bernacca e l’argomento principale erano le previsioni meteo.

In un secondo momento si è puntato su argomenti di attualità e di politica. Nel 2006 Fabio Fazio ha iniziato la collaborazione con la Littizzetto e insieme hanno intervistato degli ospiti di spicco internazionale come Papa Francesco, Adriano Celentano, Barack Obama e Lady Gaga.

Ci sono degli spazi dedicati anche alla comicità, dunque nello studio sono arrivati Teo Teocoli, Luca e Paolo, Enrico Brignano, Riccardo Rossi, Massimo Lopez, Mago Forrest e Francesco Paolantoni. Lo scopo è coinvolgere un pubblico eterogeneo e sembra che i produttori ci siano riusciti tenendo conto degli alti ascolti negli ultimi anni.

Secondo i nuovi palinsesti della Rai non ci sarà più spazio per Che tempo che fa che approderà su canale Nove. Il motivo? Il passaggio del conduttore a Warner Bros Discovery Italia dal 15 ottobre 2023. Sicuramente accanto a lui ci sarà anche la Littizzetto. Quest’ultima nelle ultime ore è al centro dell’attenzione per via di un racconto. Anche il collega è rimasto di sasso.

Il racconto di Luciana Littizzetto

Durante le riprese della promo della prossima edizione di Che tempo che fa la Littizzetto ha fatto una confessione e Fazio ci ha riso su per sdrammatizzare. La reazione sul web è stata immediata.

Ma cosa è stato detto? E perché gli utenti social si sono lamentati? Ecco le risposte tanto attese alle domande.

Un incontro spiacevole

In poche parole la Littizzetto ha spiegato che in passato ha avuto la sfortuna di imbattersi in un ragno violino ed è stata addirittura morsa. E’ ben risaputo che, nonostante abbia delle piccole dimensioni, il suo morso può provocare dei problemi gravi all’essere umano. Si può avere un arrossamento della zona locale o un’infezione che può aggravarsi se ci sono altre patologie di cui si è affetti. Per fortuna per la comica non c’è stato alcun pericolo.

Fazio, per sdrammatizzare ha esclamato “Pensa, povera bestia”. la diretta interessata ha replicato con “Vi rendete conto com’è stare con lui?”, dopodiché la risata ha avuto il sopravvento. Il rapporto confidenziale è evidente tra i due, eppure qualcuno si è lamentato della battuta di lui perché in fin dei conti c’è gente morta per colpa di questo insetto.