Brutto risveglio per Barbara D’Urso: ennesima mazzata tra capo e collo | E’ la fine

Ennesima doccia fredda per la bellissima Barbara D’Urso. Il suo è stato decisamente un bruttissimo risveglio.

Non è certamente un grandissimo periodo per la conduttrice campana. La sua uscita di scena dalla conduzione del suo storico rotocalco di Canale 5 ha lasciato l’amaro in bocca ai più. Del resto solo poche settimane prima, lei, felice e sorridente, nel salutare il suo pubblico, aveva dato appuntamento a settembre 2023 per una nuova stagione su Canale 5.

Aveva anche smentito in maniera categorica le voci del suo addio a Mediaset. E poi ecco il comunicato ufficiale da parte dell’Azienda, che sosteneva che lei non sarebbe più stata al timone del programma. Carmelita è sparita per qualche giorno dai Social, dove è sempre piuttosto attiva, per poi rilasciare un’intervista cuore aperto a La Repubblica, dove si è tolta non pochi sassolini dalla scarpa.

Qui ha anche rivelato episodi inediti e la sua versione dei fatti. Successivamente ha fatto scalpore la pubblicazione di alcuni scatti che la ritraevano in chiesa. Lei ha parlato di denuncia per chi li avesse diffusi. In questi giorni poi sia la Rai che La7 hanno smentito di esser estate contattate da Barbara a fini lavorativi. A questo punto il pubblico si chiede che ne sarà del suo futuro lavorativo in TV.

Barbara D’Urso, bruttissimo risveglio per lei

Nel frattempo certamente la potranno ammirare in Teatro, dove la stagione 2023 è stata molto proficua. Ora che siamo in piena estate, sebbene non sia un gran periodo per lei dal punto di vista professionale, cerca di godersi al massimo le sue giornate e serate in compagnia dei suoi familiari e amici più cari. Si è anche regalata già una splendida vacanza insieme alla sua nipotina.

Sì, la meravigliosa Barbara è diventata nonna qualche tempo fa. Lo aveva rivelato durante una sua intervista a Silvia Toffanin. In questi giorni sta regalando splendidi scatti sui Social in costume da bagno ai suoi numerosissimi estimatori e nonostante le delusioni lavorative lei è più bella e informa che mai. Tuttavia oggi ha avuto un bruttissimo risveglio.

Ha perso anche contro di lui

Difatti ha perso la causa contro Er Faina. L’influencer l’aveva chiamata tempo fa “imbecille”. Alla fine il GP Giulia Arceri, ha disposto l’archiviazione del caso di diffamazione, decretando la vittoria dell’uomo contro la conduttrice. In poche parole l’attacco è stato definito di cattivo gusto ma “appare in linea con il personaggio”.

Insomma, questa è l’ennesima doccia fredda per la conduttrice che, tuttavia, può sempre contare sullo zoccolo duro dei suoi grandi fan, che l’appoggiano e che sperano di rivederla presto al timone di un programma in prime time. Chissà poi che, nel corso di questa calda e assai turbolente estate 2023, lei non dia sfogo alla fantasia e all’ascolto del suo cuore, per dare vita a un nuovo romanzo.