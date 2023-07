Isabella Ricci, di nuovo a Uomini e Donne: colpo di scena inatteso | Gemma trema

Secondo fonti attendibili Isabella Ricci tornerà nello studio di Uomini e Donne. Si rimetterà di nuovo in gioco? Andiamo a scoprirlo.

Tutti sono concordi nel dire che Isabella sia stata una delle dame più belle ed eleganti delle ultime edizioni del programma di Maria De Filippi. Ha dato del filo da torcere a Gemma Galgani, l’indiscussa protagonista del Trono Over che, in termine di compostezza e classe, non ha mai avuto rivali.

Purtroppo Isabella si è creata dei nemici, tra cui Gianni Sperti e Armando Incarnato. I due su di lei hanno sempre avuto lo stesso pensiero, ovvero che ha voluto solo la visibilità all’interno del programma. Inoltre hanno dichiarato che i suoi atteggiamenti sono stati ambigui dall’inizio alla fine e se li ha nascosti è solo grazie alla sua buona dialettica.

Non si sono ricreduti nemmeno quando ha deciso di dare l’esclusiva a Fabio Mantovani, un cavaliere che si è proposto per lei dal principio e, tra un’esterna e l’altra, è scoccata la scintilla dell’amore. Isabella è andata cauta nella conoscenza per poi lasciarsi completamente andare.

Infatti dopo essere andati via dallo studio mano nella mano sono convolati a nozze. Una grande gioia per il pubblico della De Filippi che spera in questi bellissimi finali. Eppure anche per loro è arrivato inaspettatamente il divorzio. In seguito a varie frecciatine sui social, adesso è giunta un’altra notizia: la dama tornerà a Uomini e Donne. Andiamo a scoprire se si siederà nuovamente nel parterre femminile.

Il ritorno di Isabella Ricci a Uomini e Donne

A maggio 2022 i due sono diventati marito e moglie, ma poi è arrivata la separazione. A detta di lei le cose sono radicalmente cambiate qualche mese dopo al punto tale da prendere questa decisione: “Il rispetto che provo per me stessa mi ha imposto di procedere nella direzione degli ultimi mesi! Non è stata una decisione presa su elementi banali: è stato un inciampo, un errore di valutazione da entrambe le parti…Riconosco di averlo sopravvalutato…lui, invece, ha sopravvalutato me”.

Anche lui ha voluto esprimere un suo pensiero in merito alla faccenda avvalendosi dei social. Tuttavia si è limitato dicendo che non reputa opportuno parlarne perché sono cose che appartengono alla vita privata. Secondo alcune indiscrezioni potrebbero avere a breve un faccia a faccia.

Il confronto tanto atteso

Stando a quanto dice il giornalista Lorenzo Pugnaloni, Isabella e Fabio si incontreranno di nuovo nello studio nelle prime registrazioni del programma che si faranno a partire dal 28 agosto. In tv, quindi, assisteremo al confronto verso la seconda settimana di settembre.

Sicuramente entrambi daranno la propria versione sulla fine del matrimonio. Qualcuno dei presenti interverrà e così si riproporranno nuove e avvincenti dinamiche. Non ci resta che attendere.